Reina saldırısı sonrası NATO'dan flaş karar!

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina isimli gece kulübüne düzenlenen saldırı nedeniyle NATO Karargahı önündeki bayraklar yarıya indirdi

Reina saldırısı sonrası NATO'dan flaş karar!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 17:02
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İstanbul daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Brükseldeki NATO Karargahının önündeki bayraklar yarıya indirildi.

NATO, Türkiye ile dayanışmasını bayrakları yarıya indirerek gösterdi. İstanbul saldırısını, olayın hemen ardından sosyal medyada kınayan ve Türkiyeyle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini önerdi. Bunun üzerine NATO Karargahı önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi. Bayraklar iki gün yarıda indirilmiş olarak kalacak. 

NATO daha önce de Atatürk Havalimanı na düzenlenen terör saldırılarının ardından bayrakları yarıya indirmişti. Fransa, Belçika ve Almanya daki saldırıların ardından da NATOda aynı karar alınmıştı.

 
EtiketlernatoNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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M emin kirkpinar

Türkiye düşmanı nato yapılan diğer terör olaylarında nerdeydin acaba Türkiye nato dan derhal çıkmalı girdiğimiz günden beri aleyhimize çalışan nato bir terör kuruluşudur

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