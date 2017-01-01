'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Başkanı Dr. Hasan Oktay, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının 'CIA'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıtı' olduğu iddiasında bulundu.

'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
Eklenme: 01 Ocak 2017, 20:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DAEŞ terör örgütü konusunda Washington'ı suçladığını hatırlatan Türk akademisyen, Sputnik’e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

"Sayın Erdoğan geçenlerde DAEŞ terör örgütü konusunda Washington'ı suçladı. Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı'na CIA’nin yanıtı gecikmedi. 20 Ocak tarihine kadar ABD yönetimi bu tür eylemler yapacak ve eğer beklediği sonucu alamazlarsa yeni Başkan Donald Tramp’a da zarar verecek bir şey yaptırırlar. Dünya hızla kaosa sürükleniyor. Erdoğan'ın şahsında Türkiye’yi hedef alanlar bunu başaramayacaklar. Kayseri saldırısıyla Türk-Kürt savaşı çıkartmak istendi, ama asla başarılı olunamadı. HDP’lilere suikastler olacaktı, hükümet tedbir olarak gözetim altına aldı. Şimdi ise laik-liberal-solcu-batıcı grupları Erdoğan düşmanlığı etrafında birleştirmek için Reina operasyonunu gerçekleştirdiler. Aynı zamanda da Erdoğan’a cevap vermiş oldular."

'TÜRKİYE’Yİ SURİYE'YE ÇEVİRMEYİ HEDEFLİYORLAR'

Terör eylemlerinin ana gayesinin Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Erdoğan'a hata üstüne hata yaptırıp uluslararası başarısını sıfırlayıp rezil etmeyi hedefliyorlar. Kayseri eylemi Türkiye'de artık yeni bir dönemin başlangıcının işaretidir. Türkiye'nin güvenlik kaygısı ve algısı artık değişmiştir. Türkiye'yi iç savaşa sürükleyerek Türkiye'den intikam almak isteyenler faaliyetlerini biraz daha artıracaklardır. Bu faaliyetlerini Erdoğan düşmanlığı veya karşıtlığı üzerinde yoğunlaştırarak ana gayelerini örtmeye çalışacaklardır. Biz biliyoruz ki Erdoğan düşmanlığı bir maskedir, esas gayeleri Erdoğan üzerinden Türkiye ile hesaplaşmaktır. Bunun için Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya pompalanan Erdoğan karşıtlığının daha da artacağı, Erdoğan'ı öldürmekten çok onun algısını Suriye lideri Beşar Esad, devrik liderler Muammer Kaddafi ve Saddam Hüseyin seviyesine indirgemek istiyorlar. Böylece Erdoğan'dan ve onun şahsı üzerinden Türkiye ile hesaplaşmak istiyorlar. Bu maksatla Erdoğan'a süikast değil Erdoğan karşıtlığını daha da kuvvetlendirecek eylemleri gerçekleştirebilirler."

 

 
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