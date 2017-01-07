Reina saldırganının kimliği belli oldu!

İstanbul Ortaköy'de hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin adının 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov olduğu öğrenildi.

Reina saldırganının kimliği belli oldu!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 19:27
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İstanbul Emniyeti'nden edinilen bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.

15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Terör örgütü DAEŞ'in bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki terör örgütü DAEŞ'in Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.

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EtiketlerAbdulkadir Masharipovreina saldırganortaköy saldırganAbu Muhammed Horasani
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