Reina saldırganının kimliği belli oldu!

İstanbul Emniyeti'nden edinilen bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.
15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Terör örgütü DAEŞ'in bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya’dan İstanbul’a geldiği belirlendi. Konya’daki terör örgütü DAEŞ'in Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul’a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.
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