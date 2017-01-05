Reina saldırganı özellikle kadınları seçti

Reina'ya düzenlenen terör saldırısında vücudundan 7 kurşun çıkarılan K.T., içeride yaşananları anlattı

Reina saldırganı özellikle kadınları seçti
Eklenme: 05 Ocak 2017, 08:33
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Reina saldırısında vücudundan 7 kurşun çıkartılan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan K.T. yaşadıklarını anlattı.

Arkadaşını gece kulübüne bırakmak için gittiğini ve içeri girdikten kısa bir süre sonra saldırının yaşandığını belirten K.T., şunları söyledi:

“Girişte yüksek bir yer var. Önce oraya çıktı ve etrafı taradı. Ardından aşağı indi, herkes yere yatmıştı.

 Tek tek silahının namlusuyla insanları dürttü. Yaralı ve yaşayan varsa kafalarına sıktı. Bunu yaparken özellikle kadınları vurdu. Çok soğukkanlıydı. Arkadaşım bana da yere yat dedi. Ben yere yatan herkesi vurduğu için yatmak istemedim. O sırada göz göze geldik. Namlusunu bana doğrulttu. Ateş etti.”


HaberTurk
 
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