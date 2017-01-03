'Reina saldırganı' olduğu öne sürülen Maşrapov konuştu!

İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Yahya Maşrapov, Kırgızistan'da verdiği ifadesinde, "İstanbul'da yaşanan saldırıyla hiçbir ilgim bulunmamakta" diyerek suçlamaları reddetti.

'Reina saldırganı' olduğu öne sürülen Maşrapov konuştu!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 17:13
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Reina saldırısını gerçekleştirdiği suçlamasıyla basında fotoğraf ve videoları yer alan şüphelinin Kırgızistan vatandaşı Yahya Maşrapov olduğu iddia edilmişti. Kırgızistan basınında yer alan haberlere göre, bugün Türkiye'den Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden Maşrapov, havalimanında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 

'1 OCAK'TA İSTANBUL'A GİTTİM, 31 ARALIK'TA KIRGIZİSTAN'DAYDIM'

Haberlerde, Maşrapov'un ilk ifadesinde şunları dediği kaydedildi: "1 Ocak'ta, uçakla Bişkek'ten İstanbul'a gittim. Ziyaret amacım ticari ilişkilerle ilgiliydi. Dönüşte Türk güvenlik güçleri beni uçaktan indirdi ve ifademi aldı. Uçak da bu yüzden bir saat bekletildi. Fotoğraftaki suçlaya dış görünüşümün biraz benzediğini söylediler. Onlar sonra özür dileyerek beni uçağa bindirdiler. 31 Aralık günü Kırgızistan'daydım, dolayısıyla bu saldırıyla hiçbir ilgimin olması mümkün değil. İnternette benim pasaportumun resim ve bilgilerinin nasıl düştüğünü de bilmiyorum." 

 

 
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