'Reina saldırganı İstanbul'da hücrede saklanıyor'

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Star gazetesi isminin Abdulgadir Masharipov olduğu iddia edilen Reina saldırganı ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Saldırganın tanınmamak için sokağa çıkmadığı ve hala İstanbul'da bulunduğu iddia edildi.

Yüz tanıma sistemi ve teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmayan saldırganın telefon veya internet kullanmayarak bir hücre evinde saklandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'daki yılbaşı kutlaması sırasında içeriye silahla giren saldırgan 39 kişiyi öldürmüş, 65 kişiyi de yaralamıştı.