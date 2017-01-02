Reina saldırganı ihbarı! Polis alarma geçti

Reina saldırganının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.

Reina saldırganı ihbarı! Polis alarma geçti
Eklenme: 02 Ocak 2017, 17:01
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Yalova’da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti.

Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi. Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.
 

 
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