'Reina katliamının El Bab'la bağı var'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2017'nin ilk MHP Grup Toplantısı'nda gündem başlıklarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.



Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Hedef Türkiye ve kardeşliğimiz. FETÖ, IŞİD, PKK/PYD ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Türkiye hainlerin kanlı eylemlerine mahkum değildir. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Hiçbir millet evladı korkmayacaktır.



Reina katliamı, sözün ve insanlığın bittiği noktadır. Ülkemizde misafir duruyorken, bir katilin silahından çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybeden yabancı uyruklu insanların ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Ortaköy'e gelen teröristin yabancı istihbarat servislerinden bağımsız oluğu düşüncesi beyhude bir değerlendirmedir.



El Bab kuşatmasıyla bağlantılı

El Bab kuşatmasıyla bağı olduğu kadar, Türkiye-Rusya-İran arasındaki görüşmeleri ve Suriye'deki ateşkes süreciyle bağı vardır. Bu çok açıktır. IŞİD maşadır. Batı'nın şiddet aparatıdır. Reina katliamı, 15 Temmuz'un artçı sarsıntısıdır. Terörle mücadele kesinlikle bir ve beraber olmalıyız. Terörle mücadelemize İstanbul'da adeta cevap verilmiştir. Biz bunu görüyoruz. Ne yaparsanız yapın Türkiye namerte el açmayacaktır. Katiller için kaçış yoktur. Çibanın başı okyanus ötesidir.



Yeni yılın karşısına Mekke'nin fethi

Bir yanda yılbaşı kutlayanlar, diğer yanda Mekke'nin fethini ananlar iki kampa bölünmüştür. Yeni yılın karşısına Mekke'nin fethini çıkarmak cehalettir. Bacadan girdiği söylenen Noel Baba figürüne karşı, hoşgörüsüzlük damardan giriyor. Fitne çıkarmaya müsaade etmemeliyiz. Üzerimizde tahakküm kurmak isteyenlere, aramızı bozmak fitne çıkarmak isteyenlere asla tahammül gösteremeyiz. Kutuplaşmalara hizmet eden kim varsa, Türk Milletinin potansiyel ve azılı hasmıdır. Bu oyunu Müslüman Türk milleti bozacaktır.



Gün birleşme günü

Bölünme gayreti içinde olanları affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Türkiye, icazetle kurulmamıştır. Türk vatan ve devleti şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Tarihin hiçbir döneminde Türk Milletine edilen ihanet cezasız kalmamıştır. Ayrılıkta hayır yoktur, gün birleşme günüdür. Huzurun merkezi Türkiye Cumhuriyet'dir. Beklemeksizin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Terörizmi milli mutabakat içinde alt edelim."