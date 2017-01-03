Reina katliamını Danıştay saldırısına dönüştürmek istiyorlar

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da yapılan katliamın hemen ardından Müslümanlar ve İslam'a yönelik saldırıların hızla artması, akıllara 11 yıl önceki Danıştay suikastını getirdi.

Ortaköy'deki katliamın altından bir organizasyon çıktı. Türkiye'yi Ortadoğu politikasında dize getirmeye çalışan 'üst aklın' önce tetikçisi yılbaşı akşamı 'Allahu Ekber' diyerek 39 kişiyi katlederek görevini yaptı. Ardından 'algı operasyonu'na girişen sivil uzantıları, 'Bakın işte. Reina'da radikal Müslüman teröristler yılbaşı kutlamaları yapan laiklerin yaşam tarzını hedef aldı' söylemleriyle, operasyonda üzerlerine düşen görevi yapmaya başladı. Son bir kaç günde muhafazakar bir gazetede veya Diyanet tarafından yılbaşı kutlamasının Müslümanlık inancından yeri olmadığına yönelik açıklamalarının saldırının gerekçesi olduğunu söyleyip 'Bu iklimi siz yarattınız' diyerek katliamdan hükümeti sorumlu tutmaya kadar gittiler. Yani katliam, hükümeti hedef alan siyasi operasyona dönüştü.

HÜKÜMETE YÜKLENDİLER

Normal şartlarda, muhalefeti ile medyasıyla hükümete destek olunması gerekirken, tam tersine daha tetikçinin katliamda kullandığı mermilerin barut kokusu dağılmadan CHP, medya ve bazı STK'lar, Reina saldırısından adeta hükümeti ve Müslümanları sorumlu tuttu. Artık 'üst aklın kuklası' olduğu ortaya çıkan DEAŞ da, Türkiye'de sayısız eylem yapmasına rağmen ilk kez Reina eylemini üstlendi. DEAŞ' ın bugüne kadar sayısız katliamında yapılmayan 'yaşam biçimi' tartışması da yapılmaya başlandı.

Reina saldırısının emri en az iki ay önce verildiği belirtilirken, algı operasyonu yürüten kesim, bir kaç gün önce yapılmış gazete haberleri ve Diyanet açıklamasını gerekçe göstererek, terör saldırısının amacı doğrultusunda Türkiye'de mezhepsel ve ideolojik fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştılar.

TIPKI DANIŞTAY GİBİ

Alparslan Arslan isimli bir tetikçi Danıştay'a kanlı bir saldırı düzenleyerek bir hakimi şehit etmişti. Danıştay Başkanvekili Tansel Çölaşan "Saldırgan 'Allahu Ekber' diyerek ateş etti" demişti. Ardından 'Saldırgan, başörtüsü yasağı nedeniyle saldırıyı yaptı. Vakit ve hükümet, başörtüsü yasağının kalkması yönündeki açıklamalarıyla eyleme zemin hazırladı' söylemleri başlamıştı. Sonra saldırganın böyle bir şey söylemediği, kumpasın da FETÖ işi olduğu ortaya çıktı. Ama olay yerine giden hükümet üyeleri 'Türkiye laiktir laik kalacak' söylemleriyle hedef oldu.Reina saldırısı sonrasında da Danıştay saldırısında olduğu gibi yine Vakit gazetesinin bir haberi ve Diyanet'in Müslümanlıktaki kutsal olan ve olmayan uygulamalara yönelik açıklaması gerekçe gösterildi.

İKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

'Yaşam biçimi' tartışmaları başlatan isimler arasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Hürriyet yazarı Taha Akyol'un olması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir." Akyol ise "Reina'daki terörün özelliği 'hayat tarzı katliamı' olmasıdır! Eğlenen masum insanlar yaşam biçimlerinden dolayı katledildiler (...) O kadar derin bir problem ki, Hz. Ali'yi bile 'kafir' diyerek bu kafa şehit etmişti" ifadelerini kullandı. Üst aklın yurtdışındaki uzantıları da devreye girdi. BBC'de Erdoğan düşmanlığıyla öne çıkan Mark Almond, "Bölge için model gösterilen Türkiye, bugün Pakistan'ın izinden gidiyor (...) Şiddetin tırmandığı kriz dönemlerinde insanlar sorunları çözebilecek güçlü bir lider arar. Peki ya zaten güçlü bir lider iktidardayken ülke terörizmin yarattığı kaosun içindeyse? (...) Belki iktidar partisi içerisinde Erdoğan'ın gücü tekeline almasından rahatsız olanlar vardır. Ancak Erdoğan'a karşı çıkacak cesaretleri ya da yeterli sayıları olduğundan şüpheliyim" diye konuştu.

'Gözlerin açık gitmedi değil mi?'

Saldırıda ölen garson Kenan Kutluk için Sivas Zara tören düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende Kutluk'un eşi Duygu Kutluk, tabuta sarılarak, "Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim. Kuzularım babasız kaldı. Ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözlerin açık gitmedi değil mi?" diye ağıt yaktı. Duygu Kutluk, daha sonra "Bu Duru için, bu Zahide için bu da benim için" diyerek eşinin tabutunu 3 kez öptü. Kutluk, köy mezarlığına defnedildi. Mustafa Seymen Trabzon'da, polis Burak Yıldız Mersin'de, Fatih Çakmak ve Büşra Kösa İstanbul'da, Hatice Koç de Balıkesir'de son yolculuklarına uğurlandı

Bayraklar yarıya indi

İstanbul saldırısını, olayın hemen ardından sosyal medyada kınayan ve Türkiye'yle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini önerdi. Bunun üzerine NATO Karargahı önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi. Bayraklar iki gün yarıda indirilmiş olarak kalacak.

Türkiye'ye gideceğim

The Independent köşe yazarı Simon Calder terör saldırılarının Türkiye'de en çok turizm sektörünü etkilediğini belirterek saldırılar nedeniyle ülkeyi ziyaret etmekten vazgeçmenin terörün amacına hizmet edeceğini vurguladı. Türkiye'ye kısa zamanda yeniden gitmek için sabırsızlandığını belirten Cadler, "Çünkü rastgele şiddete karşı koymanın en iyi yolu davranışlarımızı değiştirmemek" görüşünü dile getirdi.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İstanbul'daki gece kulübünde 39 insanın yaşamını yitirdiği saldırıyı üstlendi. DEAŞ'ın katliamı üstlendiği açıklamayı, Reuters haber ajansı 'acil' koduyla dünyaya duyurdu. Terör örgütü açıklamasında, alçak saldırı 'mübarek', terörist 'kahraman' olarak nitelendi. Saldırıyı gerçekleştiren teröriste ne olduğuyla ilgili bir bilgi yer almadı.

Provokasyon tweet'leri

Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan tweet attı: "Bu cinayetlerin tek suçlusu yılbaşı vandallığına ses çıkarmayan polis kılığındaki noel baba kılığındaki Erdoğan'dır." Mehmet Aslan "Tayyip yatacak yerin yok bu arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün" tweeti atarken, Levent Üzümcü "Aslında yılbaşı kutlaması öyle ulu orta yapılmasa bunların hiçbiri olmayacaktı" paylaşımı yaptı.

Şansal sınır dışı ediliyor

KKTC'ye gider gitmez Türkiye'ye ağır hakaret içeren sözlerini sosyal medyadan yayımlayan Barbaros Şansal, hakkında KKTC İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Gözaltına alınan Şansal, sınır dışı edilecek.

Burası çok güzel ülke

Ortaköy'deki saldırıda yaralanan ABD'li helikopter yazılımcısı William Raack, ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'na soruları yanıtlayan Raack, ilk fırsatta yeniden geleceğini belirterek, "Çok güzel bir ülke, bunun yaşandığı için çok üzgünüm. Herkes için en iyisini diliyorum. Çok güzel insanlarla tanıştım. Yeniden gelmek isterim" dedi.

Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, vatandaşları terör örgütlerinin propagandalarına alet olmamaları yönünde uyardı. Yıldırım, "Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLIYOR

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise terör eylemlerini haklı gösterecek söylemlerin tehlikeli birer tuzak olduğuna dikkat çekildi. Ülke ve milletin menfaatleri ile bağdaşmayan bu tür söylemlerin suç teşkil ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, bu söylemleri paylaşanlarla ilgili yasal sürecin başlatılacağı ifade edildi. Bu arada Başbakan Yıldırım, 5-6 Ocak'ta Irak'ı ziyaret edecek.