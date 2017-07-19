Reina katliamı firarisi Danimarka'da tutuklandı

Reina katliamının firari şüphelisi Ibrahim Asparov Danimarka'da yakalandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı duyurulan Asparov tutuklandı. Ankara'nın Danimarka'dan iadesini istediği caninin Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Reina katliamının tetikçisi Abdulkadir Masharipov'a silahları veren 'Danyelik İbrahim' kod adlı İbrahim Asparov'un Vejle kentinde gözaltına alınarak mahkemeye gizlilik içinde çıkarıldığı ve tutuklama kararının ardından cezavene konduğu öğrenildi. Caninin yakalandığı evde bazı bilişim ekipmanları ele geçirildiği, savcılığın bunları incelediği belirtildi.

Polisi tarafından gözaltına alınıp sorgulandığını ancak serbest bırakıldığını manşetinden duyurmuştu. Gündeme damga vuran skandal yabancı basında da geniş yankı uyandırmıştı. Sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Asparov'un o tarihten sonra Danimarka’da hayatına devam ettiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’yı 2017 yılının ilk saatlerinde kana bulayan IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov'a yardım eden firarı ‘Danyelik İbrahim’ kod adlı İbrahim Asparov için iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.