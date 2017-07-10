Reina katliamcısıni 'Esin' diye kaydetmiş!

Geçen yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümü, 65 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Ortaköy Reina’daki saldırıdan sonra İstanbul’dan bir minibüsle Antalya’ya geldikleri tespit edilen Doğu Türkistanlı 38 yaşındaki Rememan Maıhemujıang, 43 yaşındaki Abudureheman Yusufu, 32 yaşındaki Sajpeıbula Rouzı ve 40 yaşındaki Abula Abulıken, terör örgütü DAEŞ’e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerden Rememan Maıhemujıang’ın telefonuyla, Abdullah Abdullah adlı Uygur Türkü ile görüşmeler yapıldığı tespit edildi.



CEP TELEFONUNDA İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ



Ayrıca Rememan Maıhemujıang’ın kullandığı cep telefonunda terör örgütü DAEŞ’in eğitim faaliyetleri, infaz görüntüleri ve bomba yapımıyla ilgili videolar tespit edildi. Şüphelilerden Sajpeıbula Rouzı’nin cep telefonunda ise DAEŞ terör örgütü tarafından devlet yöneticilerine hitaben tehdit içerikli yazılarla canlı bomba yeleği giydirilen teröristlerin yer aldığı çok sayıda görüntü ele geçirildi.



PAKİSTANLI’NIN TELEFONUNDA ’ESİN’ KAYDI



Aynı soruşturma kapsamında 11 Ocak’ta Finike’nin Turunçova Mahallesi’ne operasyon yapıldı. Operasyonda Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 21 yaşındaki Ahti Şam Hussain ile 31 yaşındaki Faisal Muhammed Latif gözaltına alındı. Ahti Şam Hussain’in cep telefonunda ise Reina katliamcısının kullandığı telefonun ’Esin’ adıyla kayıtlı olduğu tespit edildi.



’TANIMIYORUM’ DEDİ



Ahti Şam Hussain ifadesinde, geçen yıl yasadışı yollardan arkadaşı Faisal Muhammed Latif’in de aralarında bulunduğu 5- 6 kişiyle birlikte Türkiye’ye geldiğini söyledi. Ahti Şam Hussain, kullandığı telefon hattını İstanbul’da tanıştığı bir Pakistanlı’dan aldığını, Reina saldırısını yapan kişiyi ise tanımadığını iddia etti. Telefonunda ayrıca, şüphelilerden Sajpeıbula Rouzı ile irtibatlı olduğu iddia edilen Umsan Ehsan’ın telefon numarası tespit edilen Ahti Şam Hussain, hiçbir DAEŞ üyesiyle görüşmediğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.



Faisal Muhammed Latif ise yasadışı yollardan geçen yıl Türkiye’ye giriş yaptıklarını, tavsiye üzerine Finike’ye geldiklerini söyledi. Ahti Şam Hussain’in telefonunda ’Esin’ olarak kayıtlı hattı kullanan Reina saldırganını tanımadığını belirten Faisal Muhammed Latif, Ahti Şam’ın Esin adlı bir arkadaşı vardı. Bu kişi daha önce Antalya’da çalışmıştı. Kendisi 1.70 boylarında beyaz tenli, ince yapılı, sakalsız bir erkekti" dedi.



4’ü Doğu Türkistanlı Uygur Türkü, 2’si Pakistan vatandaşı 6 şüpheli, sorgularının ardından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Haklarında Antalya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı. Pakistanlı sanıklar tercüman bulunamadığı için duruşmada ifade veremedi. Doğu Türkistanlı sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme, sanıklardan Abudureheman Yusufu’nun yurtdışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verdi. Sanıkların Reina saldırısıyla bağlantılı olup olmadıklarının tespitiyle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.