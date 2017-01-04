Rehin alınan 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Fatih'te, rehin alınan Pakistan uyruklu 6 kişi, polis operasyonuyla kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

Rehin alınan 6 kişi kurtarıldı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 21:20
Bu haber 1.060 kez okundu

İstanbul Fatih'te, fidye için rehin alınan Pakistan uyruklu 6 kişi, operasyonla kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

Pakistan uyruklu 6 kişinin rehin alındığı bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, belirlenen adrese sevk edildi.

Bu timin ve diğer ekiplerin katılımıyla düzenlenen operasyonda, fidye almak için 20 gündür rehin tutulduğu belirtilen rehineler kurtarıldı.

Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

 
EtiketlerİstanbulFatihAfganistanEmniyet MüdürlüğüPakistan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.