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Rehin aldığı şahsı karnından vurdu

Sivas’ta alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi karın bölgesinden silahla vurularak ağır yaralandı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:42
Rehin aldığı şahsı karnından vurdu

Olay, 4 Eylül Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen İsmail U. (52), M.Ş.’nin (34) 4 Eylül Sanayi Sitesindeki oto tamirhanesine gitti. Tartışmanın ardından çıkan kavgada İsmail U. üzerindeki tabancayla M.Ş.’yi karın bölgesinden vurdu. Bir süre yaralı M.Ş.’yi rehin alan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:42
  1. Sivas
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