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Reform paketi Meclis’te

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
Reform paketi Meclis’te

Tasarının detaylarını Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bugün kamuoyu ile paylaşmış ve Meclis’e sunulacağı bilgisini vermişti. Akdağ, yıl sonuna doğru ikinci bir reform paketinin daha hayata geçirileceğini vurgulamıştı. 

Reform paketiyle Türkiye’deki tüm yatırımcıların işini kolaylaştırmanın yanı sıra yabancı yatırımcılar için daha cazip bir ortam oluşturulması öngörülüyor. İflas Erteleme Kurumu tamamen yürürlükten kaldırılıyor, konkordato revize edilerek bir Kurtarma Anlaşması Kurumu oluşturuluyor. Düzenlemedeki 93 maddenin 65’in icra iflas hukukuyla ilgili.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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