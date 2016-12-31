“Referans fiyatının düşürülmesi yağ sektörü açısından olumlu karşılanmıştır”

Çomu: “28 Aralık 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile revize edilen referans fiyatlarının, ülkemizde ayçiçek tohumu hasadının bitmesi ve azalan iç piyasa stoklarının da göz önüne alınarak olumlu beklentiler oluşturmuştur. Atılan bu adım, bitkisel yağ sektörünün tüm paydaşlarını motive etmiş, bir üretim heyecanı oluşturmuştur” dedi.

Çomu, “Ekonomi Bakanlığımızın yapmış olduğu bu düzenleme ile ayçiçeği yağında fiyatların ivmeli yükselişi yavaşlatılarak, gıda enflasyonunun önüne geçilecektir. Hem sanayicinin, hem de son tüketicinin memnuniyeti bu düzenleme ile gözetildi. Referans fiyatının tamamen kaldırılmaması ile elinde yerli ayçiçeği olan tüccar ve çiftçilerimiz mağdur edilmemiş ve çiftçimize sahip çıkılmıştır. Ayçiçeği tohumu referans fiyatının ton başına 750 dolardan 500 dolara düşmesinin sanayici nezdinde bitkisel yağ üretimini teşvik edecektir. Bölgemizde de buğday ile münavebe bitkisi olan ayçiçeği tarımının devamlılığı sağlanacaktır. Son olarak da yurt içi talebi karşılamak için ithal edilen çekirdeğin fiyatı düşürülerek kırım tesislerinin daha aktif çalışabilmelerinin önü açılmıştır. Ülkemizde özellikle son dönemde kırım tesislerinin kapasite kullanım oranlarında düşüş gözlenmekteydi” şeklinde konuştu. Çomu, ilave olarak kırım kapasitelerinin artması ile birlikte iç piyasa küspe ihtiyacının daha rahat karşılanacağına da değinerek, yem sanayisinin küspe ithalatının sınırlandırılmasıyla dış ticaret cari dengesinin korunacağını ve iç piyasa yem sanayisinin maliyetlerinin aşağı çekileceği bildirdi.