% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Referandumun kaderini belirleyen bölge

Sandıklardan yüzde 51,41 'Evet'in çıktığı Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda doğu illerindeki yükseliş dikkat çekti.

Referandumun kaderini belirleyen bölge
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:55

Türkiye için tarihi öneme sahip referandumsonuçlandı ve seçmenin yüzde 51,412i evet derken yüzde 48,59'u hayır oyu verdi.

Sonuçlarda Doğu bölgelerinde 'Hayır' kampanyası yapan HDP'nin büyük bir kayıp yaşadığı ve AK Parti'nin ciddi bir yükseliş gösterdiği gözlemlendi.

TOPLAM 455 BİN OY ARTTI

Türkiye genelinde 25.157.025 'Evet' ve 23.777.091 hayır oyu verildi. Toplamda 1.379.934 farkla Evet'in önde çıktığı referandumda sonucu belirleyici en önemli bölgelerin başında doğu illeri geldi. Bölgede AK Parti'nin 1 Kasım'a göre doğu illerinde aldığı oy oranı 455,914 arttı.

işte illere göre artan oy oranı

ŞEHİR1 Kasım toplam oyReferandum toplam oyYükselen oy sayısı
Ağrı57.57287.25729.685
Muş61.76887.31425.546
Van:142.436193.58451.148
Bitlis65.37087.85222.482
Hakkari: 17.21641.10423.888
Şırnak:23.82258.60734.785
Siirt: 51.40968.12116.712
Batman:73.77596.13922.364
Mardin:107.804149.73341.929
D.Bakır:169.148251.73382.585
Bingöl:83.49295.98712.495
Tunceli:5.8379.8594.022
Adıyaman:222.189230.1767.987
Şanlıurfa: 518.787599.07380.286
 1.600.6252.056.539455.914
 
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