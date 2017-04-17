% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Referandumdaki yenilgi sonrası CHP'de ilk istifa

CHP Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Avukat Selahattin Sarıoğlu, referandumdan 'evet' çıkması sonrası görevinden istifa etti.

Referandumdaki yenilgi sonrası CHP'de ilk istifa
Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:21

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan CHP Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, parti içinde sürekli sıkıntılar yaşadığını, bunların çözümü konusunda ise kimseden destek ve yardım görmediğini ifade etti.

Sarıoğlu, “Bu şartlar altında görevimi sürdürmenin bir anlamı yok. Ben bu sabah kalkıp ‘Hayır' için çalışmalarımı yaptım ve saat 16:30'da istifamı il başkanlığına gönderdim. Referandum veya referandumun sonuçlarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İlerde daha geniş bir açıklama yapacağım” dedi. Avukat Sarıoğlu 1.5 yıl önce ilçe başkanlığına seçilmişti.

 
EtiketlerAnayasa ReferandumuSelahattin SarıoğluCHP istifaCHP
HABER YORUMLARI
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Burak

Arada büyük oranlar yotuki başa baş ti

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hay bin gunduz

kapılarına koca bi asma kilit vurup gitsinler

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Bekir

CHP'den bize ne? Biz kendimize odaklanalım. Başta Ankara olmak üzere AKP'nin İstanbul ve İzmir teşkilatlarının hemen istifası gerekmektedir.

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Cemil nadir özgün

Bravo.Onurlu adammış. Ne yapsın Malatya'da görevli ne yazıkki, Kayısılar elinde kaldımı, o zaman görürüm onların g........Ü.

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kemal

Erkek gibi gitmek yakışmış size, karı gibi ağlayan chp ve hdp yönetimini de aynı duyarlılığa davet ediyoruz.

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