% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Referandumda oyunun fotoğrafını çekenlere bu ceza kesildi...

Manisa’da, referandumda sandık görevlileri ile birlikte seçim güvenliğini sağlayan polisler, kabinde oy pusulasının fotoğrafını çeken 11 kişi hakkında işlem yaptı. Seçim Kanunu’na muhalefetten 11 kişiye kişi başı 250’şer lira idari para cezası kesildi.

Referandumda oyunun fotoğrafını çekenlere bu ceza kesildi...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:39

Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan halk oylamasında oy kullanma kabinlerine cep telefonu ve kayıt cihazı ile girişinin yasaklamasına rağmen, bazı seçmenler uymadı. Oylarının fotoğrafını çeken bazı kişiler sosyal medyadan da paylaştı. Sandık görevlileri ve polisler, seçim süreci boyunca kabinlerde fotoğraf çekilmemesi için seçmenleri uyardı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa’da 11 kişinin kullandığı oyun fotoğrafını çektiğini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu’na muhalefetten bu kişiler hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Sandık görevlilerinin durumu polislere bildirip, işlem yapılmasının ardından bu kişilere 250’şer lira idari para cezası kesildi.

 
EtiketlerReferandumoyfotoğraf
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

ozkan

Sayin şamil tayyar beye de ayni ceza uygulandi mi acaba...

Cevapla

hulya

koca Türkiye de sadece 11 kişi mi oyun fotoğrafını çekmiş?açıkta oy kullananlar ne olacak?

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?