Referandumda dikkat çeken sonuç

1 Kasım 2015 seçimlerinde 697 bin olan geçersiz oy sayısı, dünkü anayasa referandumunda 847 bin 537'e yükseldi. Oylamada geçersiz oyların bu kadar yüksek olması dikkat çekti.
Eklenme: 17 Nisan 2017, 20:27
1 Kasım 2015 seçimlerinde 697 bin olan geçersiz oy sayısı, dünkü anayasa referandumunda 847 bin 537'e yükseldi. Oylamada geçersiz oyların bu kadar yüksek olması dikkat çekti.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.