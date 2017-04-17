% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
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HAYIR23.777.091 OY

Referandumda dikkat çeken sonuç

2017 referandumunda geçersiz oylar 1 Kasım 2015 seçimlerindeki rakamı geçti.

Referandumda dikkat çeken sonuç
Eklenme: 17 Nisan 2017, 20:27

1 Kasım 2015 seçimlerinde 697 bin olan geçersiz oy sayısı, dünkü anayasa referandumunda 847 bin 537'e yükseldi. Oylamada geçersiz oyların bu kadar yüksek olması dikkat çekti.

 
Etiketlerreferandumgeçersiz oylar
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