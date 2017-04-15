Referanduma saatler kala son anket yayıınlandı

Argetus araştırma Şirketi referanduma saatler kala son anket sonuçlarını yayınladı. Ankette Evet oyu yüzde 55,6 olarak açıklandı.

Referanduma saatler kala son anket yayıınlandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 13:18

Tarihi referanduma saatler kala Argetus araştırma şirketi 42 il ve 170 ilçede 8 binden fazla kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

"EVET" FARKI AÇTI

Paylaşılan ankete göre; Evet: %55,6 - Hayır: 44,4

 
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