Referanduma saatler kala son anket yayıınlandı

Tarihi referanduma saatler kala Argetus araştırma şirketi 42 il ve 170 ilçede 8 binden fazla kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
"EVET" FARKI AÇTI
Paylaşılan ankete göre; Evet: %55,6 - Hayır: 44,4
Tarihi referanduma saatler kala Argetus araştırma şirketi 42 il ve 170 ilçede 8 binden fazla kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
"EVET" FARKI AÇTI
Paylaşılan ankete göre; Evet: %55,6 - Hayır: 44,4
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