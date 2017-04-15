Referanduma saatler kala CHP'de toplu istifa depremi

Referanduma saatler kala CHP'nin Kadıköy İlçe Teşkilatı'nda toplu istifa depremi yaşandı.

Eklenme: 15 Nisan 2017, 12:05

Referanduma kısa süre kala CHP'nin Kadıköy İlçe Teşkilatı'ndan toplu istifa haberi geldi. CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı'ndaki görevinden istifa eden Candan Baki Ekşioğlu, anayasa değişikliği teklifine 'Evet' diyeceğini kaydetti. CHP'nin kirli bir ittifakın içinde olduğunu vurgulayan Ekşioğlu, bu konudaki şikayetlerinin ise önemsenmediğini dile getirdi. Ekşioğlu, "Kandil ve FETÖ 'hayır' derken, PKK 'hayır çıkmazsa biteriz' derken bütün bunların peşine takılan, yeni sistemde başbakanlığın olmadığını bile bilmeyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyle oyuncak gibi oynayan bir genel başkanın ve partinin peşinden ben de gidersem kirli ittifakın parçası olacağım" diye konuştu.

Particiliğin bırakılması gerektiğini ve meselenin memleketi ilgilendirdiğini kaydeden Ekşioğlu, "Gün, Avrupa ülkeleri Türkiye'yi parçalamak için ittifak oluşturdu ve bu ittifaka kayıtsız katılan CHP'yi sorgulama ve bu oyunu bozma günüdür. Şerefle taşıdığım Türk bayrağı rozetimi referandumdan sonra da huzur içinde taşımak için, 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet demek için CHP'den istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 
EtiketlerFETÖKadıköy İlçe TeşkilatıCHPPKK
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MHP istanbul

Kadıköy belediyesinden hırsızlar istifa etmiş iyi olmuş bütün mhp Anadolu istifa etti bunu yazın esas kararımız hayır vatan için. Menfaat için evet diyen hainler zaten türk değil ya ümmetçi ya hain.

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hüsnü karamert

solcu olsada bu vatanin iyi insanlarida var siyaset bu işte iş milli oldumu orda durmak lazim kadiköy C H P yönetimini kutluyorum

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Nur

Allah razı olsun

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Sina SALIK

Tabi kesin konuşuyorum sanki biliyormuş gibi ama tabi bilme değil de hala akp içinde fetöcü yok denmesi en çok beni şüphelendiren olay. İhanetler büyük ihtimal oradan gelecek.

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Sina SALIK

Mhp bir, bunlar iki. Evet sayısı artıyor heralde son dakika böleriz hesapları olabilir. Erkan Mumcu'nun son dakika istifasını hatırlattı akp'ye geçmişti. Bu son dakika adamlarına güven olmaz. Bahçeli'ye de kendi seçmeni bile artık güvenmiyor zaten. Erdoğan cesur olmalı. Ha ben bu seçimin Erdoğan sonrası için hala bir tuzak olduğunu düşünüp hayır diyeceğim ama sanırım evet çıkacak gibi görünüyor. Bu yüzden bir şey değişmez ama cesur olmalı Erdoğan. Çünkü en çok bu dönem ihanete uğrayacak. Hiç beklemediği yerlerden gelebilir ihanetler.

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orhan

Helâl olsun hakperest adammis

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Savaş

Bunu daha yeni anlamış olmanıza anlam veremiyorum. Şimdiye kadar onlarca kez hainliğini kanıtlamış bir kadrodur chp

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hursit dilaver

Bir chpi de bunu soyluyorsa..allahim.ne kadar lak.koktendinsiz de olsa sana sukurler yarabbim.bu chpli de iyi bir chpli sayilmaz di mi.iyi chpli dinsiz,tarihe,millete,hallka,sarikliya,carikliya,salvarliya,saksirliya kin duymali.ezik goormeli.bu is boyle.vesayet bu iste.chp demek vesayet demek

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Ali

Feraset sahibi tüm CHP lilere selam olsun.

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ATAKAN

Allah milletimi bu kandırılmışlıklardan korusun.Ne verirse hayırlısını versin.

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MEHMET ŞEKER

DEMEK Kİ BUNLARI ARASINDA FERASET SAHİBİ İNSANLARDA VARMIŞ

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Çeçen

İşte Budur. Uyanın Yüce Türk Milleti. Artık diriliş günüdür. Kefereye Tek millet Tek bayrak Yek Vücut olduğumuzu gösterme günüdür. Haydi el ele Büyük Türkiye için haydi TÜRKİYEM. Hep birlikte EVET EVET EVET.

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Zehra Tezcan

Hakkikaten gitme KK. Cani gönülden inaniyorum sen gizli AKP'lisin ve yarin mührünü EVETe basacaksin(!):o)))

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mahmut kandemir

Yüce Allahın iradesi aynı akıp giden zaman gibidir durdurmak değiştirmek imkansızdır Hak tecelli edecektir insaAllah yarın belli olur insaAllah EVET CIKAR

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insan

işid allahuekber diyor diye biz allahuekber demeyecek miyiz ?pkk allah bir dese töve haşa biz ikimi diyecez lütfen bu şekilde siyaset olmaz 2010 da pkk yetmez ama evet dediğinde ak parti evet demiyor muydu ? bize maddeleri anlatın

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Ahirzaman Yolcusu

Helâl be!!!

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ismail

Tebrik ediyoruz kardeşim. Dilerim Allah tan, chp nin içinde senin gibi düşünen kardeşlerimiz cogunluktadir. Selam ve selam.

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Boran

Kılıçdaroğlu sen bu partinin başından gitme .partiyi ya batiricin yada kapısına kilit vuruşun.chp de kal

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Karakeçili

Ne mutlu kardeşim. Gün birlikte olma günüdür. Bütün Türkiye düşmanı dış mihraklar hayır derken bizlere de güçlü bir Türkiye içinEVET demek düşer.

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huseyin

ben size dedim gun gelecek vatan evlatlari ile vatan hainlerigun yuzune cikacakaltin camura dusse bile altin yine altindironemli olan altini camurdan cikarmak

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Nejat Güvenç

Çok güzel. Bu tip uyanmaların devam etmesini güçlü TÜRKİYE için diliyoruz.Nekadar güçlü EVET o kadar Güçlü TÜRKİYE..... Bunu görebilmek çok umut verici. Bu evet Particilikten çok daha önemli.... Tebrik ederim.

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hedef 2071

Akılla hareket edenler, ve gerçek ATATÜRK'çüler, doğru tarafa doğru geliyorlar. Gerçekte ATATÜRK'çü olmayıp, fetö'cülüklerini saklamak için, Atatürk'çü görünenleri referandum sonrası çok kötü akıbet bekliyor. Kararımız net oyumuz EVET.

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Yunusemre

Yav he heee

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gül

bu zenginler işini bilir rüzgarın nereden eseceğini anladı kendine yeni kadroda zemin arıyor, bunların burunları çıkarları olunca çok keskindir

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