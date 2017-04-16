Referanduma katılım oranı açıklandı!

Türkiye geneli Anayasa değişikliği referandumuna katılım oranı ilk sonuçlara yüzde 83.13 oldu.

Referanduma katılım oranı açıklandı!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 18:01

Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi Türkiye genelinde sona erdi.

Referanduma yoğun katılım gözlendi. Referandum için oy kullanmak isteyen, ancak rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen hastanedeki hastalar ile evlerdeki yatalak vatandaşlar, ambulanslar ve diğer araçlarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.  İlk sonuçlara göre referanduma katılım oranı yüzde 83.13 oldu. 

 
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