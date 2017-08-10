Referanduma karşı Hayır TV'yi kurdular

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinden yayın yapan NRT TV'nin sahibi Şasivar Abdulvahid'in bağımsızlık referandumuna karşı yayın yapacak "Hayır" isminde televizyon kanalı kurduğu bildirildi.

Abdulvahid'in ofisinden yapılan açıklamada, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması beklenen referanduma karşı bir süre önce başlatılan kampanya kapsamında yeni bir televizyon kanalının kurulduğu belirtildi.

Televizyon kanalının adının "nexer" (Hayır) olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kanal aracılığıyla IKBY'de düzenleneceği ilan edilen referandum karşıtı yayın yapılacağı ifade edildi.

Süleymaniye kentindeki emlak zengini işadamı Abdulvahid, geçen ay yaptığı açıklamada "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" için kampanya başlatacaklarını duyurmuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.