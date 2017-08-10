Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Referanduma karşı Hayır TV'yi kurdular

Süleymaniye'deki NRT TV'nin sahibi Abdulvahid, referanduma karşı "Hayır" TV'yi kurdu

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:33
Referanduma karşı Hayır TV'yi kurdular

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinden yayın yapan NRT TV'nin sahibi Şasivar Abdulvahid'in bağımsızlık referandumuna karşı yayın yapacak "Hayır" isminde televizyon kanalı kurduğu bildirildi.

Abdulvahid'in ofisinden yapılan açıklamada, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması beklenen referanduma karşı bir süre önce başlatılan kampanya kapsamında yeni bir televizyon kanalının kurulduğu belirtildi.

Televizyon kanalının adının "nexer" (Hayır) olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kanal aracılığıyla IKBY'de düzenleneceği ilan edilen referandum karşıtı yayın yapılacağı ifade edildi.

Süleymaniye kentindeki emlak zengini işadamı Abdulvahid, geçen ay yaptığı açıklamada "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" için kampanya başlatacaklarını duyurmuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:33
  1. ırak
  2. barzani
  3. kürt yönetimi
  4. IKBY
  5. bartzani
  6. hayır tv
  7. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hero' skandalında önemli gelişme! Açığa alındılar
    1. 'Hero' skandalında önemli gelişme!..
    2. Konyaspor'a yeni golcü! Anlaştı
    3. İskoçya'da öğrenciler üst üste kalınca..
    4. Afganlı genç her gece aynı şeyi yapıyor!
    5. Erdoğan 'yorulan çekilsin' demişti! 4..
    6. PKK'ya ait mühimmat dolu 12 sığınak..
    7. İşte HDP'nin 2019 planı! Erdoğan'a..
    8. Şekere alternatif çözüm geliyor!
    9. Çin’de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana..
    10. Arda Galatasaray'a gelmeye hazır! Tek..
    11. HDP'nin 2019 planı!
    12. BM Güvenlik Konseyi'nden kritik uyarı!
    13. Balıkesir'de otomobil ile otobüs..
    14. Dilenen çocuklara para yerine kitap
    15. Terörist koruyucu Angela Merkel her..
    16. Kayseri'de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    17. Mahmud Abbas uyardı: İsrail onun peşinde
    18. İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı..
    19. Eski SAT komandosu önce 'FETÖ'cü' dedi..
    20. İsveç nakit alışverişi kaldırmaya..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu