''Referanduma kadar eylemlere ağırlık verin''

Abdülkadir Selvi, Reina saldırganı ve Türkiye'yi bekleyen tehlikeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

''Referanduma kadar eylemlere ağırlık verin''
Eklenme: 03 Ocak 2017, 11:47
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "DAEŞ'in askeri biriminden özel seçilmiş" başlıklı yazısında, Reina'daki terör saldırısını düzenleyen saldırganla ilgili olarak "DAEŞ açıklamasında teröristin, ‘askeri birimden' olduğunun altı çiziliyor.

DAEŞ'in ‘askeri birimi' içerisinden özel olarak seçilmiş bir terörist" dedi. "Başkanlık sistemini esas alan Anayasa değişikliğinin Meclis'e sunulduğu 10 Aralık günü Beşiktaş saldırısı ile terör örgütleri de kampanyalarını başlatmıştı" ifadesini kullanan Selvi, "PKK'nın başlattığı kampanya DAEŞ'le sürüyor. Kısa vadede bitecek gibi de görünmüyor. DAEŞ militanlarına, bu tür bireysel görünümlü eylemlere ağırlık vermeleri talimatı verilmiş. En azından Cumhurbaşkanlığı referandumuna dek" iddiasını ileri sürdü. 

 

 
Etiketlerdaeşreferandumışid saldırı türkiye sınırtürkiye daeş
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Ali

Pkk ve daas her ikiside amarikan kopegi nin emrindedir

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