Referanduma da OHAL’e de ‘evet’

YENİ AKİT / TBMM - Partisinin Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli, “Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek ‘evet’ oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım” şeklinde konuştu.

“ZIRHLI ARAÇ İSTEMİYORUM”

Bahçeli, siyasilere suikast girişiminde bulunulacağı iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: “Bize suikasta yönelik bir bilgi gelmemiştir. Basın yoluyla Sayın Kılıçdaroğlu’na suikasta yönelik bilgilerin yaygınlaştığı söylenmektedir. Bizi kimse bu tür suikastlarla yıldıramayacaklardır. Bizim koruma sayımız sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine yönelik adımlar vardır. Ben böyle bir şeye gerek olmadığına dair kendilerine salık verdim” dedi.

“REİNA SALDIRISI, 15 TEMMUZ’UN ARTÇISı”

OHAL sürecini de değerlendiren Bahçeli, “Terörün kökü kurutuluncaya kadar MHP bütün gücüyle tam destek verecektir” dedi. Bahçeli, Grup Toplantısı’nda ise Reina katliamına ilişkin “El Bab kuşatması ve Suriye’deki ateşkes süreciyle bağı var. Bu çok açık. Reina katliamı, 15 Temmuz’un artçı sarsıntısıdır” dedi.