Referandum tarihi belli oldu… İşte o tarih

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin Meclis'teki görüşülme ve referandum takvimini netleştiriyor. AK Parti kurmayları, referanduma, 2 Nisan'da gidilecek şekilde planlama yapıyor. Anayasa Komisyonu'na sevk edilen teklifin, yılbaşından önce komisyon aşamasının tamamlanması hedefleniyor. Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sırasında teklif komisyonda ele alınmayacak. Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerin 16 Aralık'ta bütçe görüşmeleri tamamlanmasından sonraki hafta ya da Aralık ayının son haftasında başlatılması planlanıyor. Komisyondaki görüşmelerin de bir haftada tamamlanması hedefleniyor.

367 EVET GEREKİYOR

Ocak ayının ilk haftasında da Genel Kurul görüşmelerinin başlatılması planlanıyor. İki haftada Meclis'ten geçmesi durumunda, Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük bekleme süresi de dahil edilerek, 31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak olan değişiklikler için 2 Nisan'da referanduma gidilmesi hedefleniyor. Teklifin kabul edilmesi için en az 367 milletvekilinin oy vermesi gerekiyor. Ancak 330 ile 367 arası destek alması halinde teklif referanduma götürülüyor. AK Parti'de Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 316 milletvekili bulunuyor. MHP'nin de teklife destek verdiği düşünüldüğünde referandum çoğunluğuna erişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İLE DEĞİŞİM

Toplam 21 maddelik Anayasa değişiklik teklifine göre, koalisyonları ve istikrarsız hükümet oluşumlarını sonlandırıp, tek başına güçlü iktidarların önünü açacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi getirilecek. Sistem değişikliğiyle ilgili maddeler, 2019'da Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapıldığı seçimlerle hayata geçecek. Ancak Cumhurbaşkanı, bazı yetkilerini hemen kullanmaya başlayabilecek. Partiye üye olma maddesi, bunlardan birisi. Referandumdan da geçmesi halinde partisine üye olabilecek.

- Milletvekili sayısı 600'e çıkarılacak.

- Seçilme yaşı 18'e çekilecek.

-Yedek milletvekilliği getirilecek. Seçilenlerin yanısıra, adaylar da sırasıyla yedek vekil olacak.

- Cumhurbaşkanı kendi kabinesini kuracak ve yardımcılarını atayacak. Üst düzey kamu görevlilerini de atamaya yetkili olacak. "Yürütme yetkisi" kapsamında Kanun Hükmünde Kararname(KHK) çıkartabilecek.

- Meclis, 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Bu durumda genel seçim ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı eğer seçimlerin yenilenmesine karar verirse de yine milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

-Sıkıyönetim Anayasa'dan kaldırılıyor ve Olağan Üstü Hal uygulaması ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanına veriliyor.

- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kaldırılıyor.

- HSYK yapısı değiştiriliyor. 22 üyeden oluşan üye sayısı 12'ye, üç daire de ikiye düşürülüyor.

- Jandarma Genel Komutanı, MGK üyeliğinden çıkartılıyor. Yeni dönemde, MGK, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşacak.

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