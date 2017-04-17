Referandum sonucu evet çıkınca AKAM şirketi kapattı

Referandumdan "evet" çıkarsa şirketi kapacağını söyleyen AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, dün gece şirketi kapattığını açıkladı.

Özkiraz, kapatma kararını açıklarken twitter sayfasında "biz bilemediysek bu işi beceremedik demektir gene bu işi yapmanın anlamı yok" diye yazdı.

Referandum öncesi yayınladığı anketlerde 'hayır' oylarının önde olduğunu beyan eden Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) başkanı Kemal Özkiraz, sonucu doğru tahmin edemezlerse şirketini kapatacağını ifade etmişti. Bugünkü sonuçlardan sonra Özkiraz şirketini kapattığını açıkladı.



"HAYIR" YÜZDE 53'ÜN ÜSTÜNDE ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Başkan Özkiraz “Hayır” oylarının yüzde 53’ün üzerinde çıkacağını belirtmiş ve “AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik” demişti. Özkiraz dediğini yaptı ve şirketini kapattığını açıkladı.

AKAM başkanı Özkiraz Twitter’dan yaptığı bir dizi açıklamada şunları yazdı:



AKAM KAPANDI



“1- ‘Sen bildin hile yaptılar 2,5 milyon(%5) geçersiz oy Evet yazıldı, Adil Gür kapatmadı sende kapatma’ diyenler var.

2- Ben bildim ve onlar 2,5 milyon oyu değiştirdiyse anket yapmanın anlamı yok bu bir

3-yok hilesiz ve biz bilemediysek bu işi beceremedik demektir gene bu işi yapmanın anlamı yok

4- falanca daha çok yanıldı ve hala bu işi yapıyorsa kendi bilir ben kimsenin onurunu hayatiyetini ölçemem, ben kendimden soruluyum

5- YSK resmi sonuçlarında evet çıkarsa (ki çaldılarsa kılıfı hazırdır) AKAM KAPANACAK

6- Ben inandiğımı ankette gordugumu yazdım. Ben kendi emegimle kurduğum şirketten ve kariyerimden vazgeciyorum. Sorumluluk benimdir

7- Böyle biterse benim yolum bitiyor Allah Türkiye’nin önünü açık etsin.Şaibe varsa (ki çok net) ülkenin de benim de vebalim onun üstündedir.

8- Allah ülkemizi ve halkımızı esirgesin. Rızkı veren Allah’tır. Bundan sonra yapacağımız işler de Allah utandırmasın

9-Kendi cebinizden büyük paralar harcadık kimseyi bile isteye kandırmadık. Emekçi anketörlerimizi mağdur etmeyeceğiz haklarını alacaklar.

10- Sizlerde hakkınızı helal edin. AKAM KAPANDI.”