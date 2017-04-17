% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Referandum sonuçlarında dikkat çeken ayrıntı!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelini öngören anayasa değişikliği teklifi yüzde 51.40 oyla kabul edildi.

Referandum sonuçlarında dikkat çeken ayrıntı!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:08

Referandum sonuçlarının netleşmesiyle, kayyum atanan belediyelerdeki oy oranlarındaki değişim de dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oylardaki artışın önemine vurgu yaptı.

Referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların önemine ayrıca vurgu yaparak, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemizde yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır." diye konuştu.

Kayyum atanan belediyelerdeki 'evet' ve 'hayır' oy oranları şu şekilde:

BATMAN

EVET: %36,48
HAYIR: % 63,52

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: % 68.15 HDP, % 28.38 AK PARTİ

HAKKARİ

EVET: 32,53
HAYIR: 67,47

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %83.71 HDP, %12.62 AK PARTİ

DİYARBAKIR

EVET: 32,42
HAYIR: 67,58

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %72.79 HDP, %21.37 AK PARTİ

MARDİN

EVET: 40,96
HAYIR: 59,04

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68.36 HDP, %28.52 AK PARTİ

ŞIRNAK

EVET: 28,41
HAYIR: 71,59

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %85.53 HDP, %11.11 AK PARTİ

VAN

EVET: 42,80
HAYIR: 57,20

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %65.53 HDP, %30.03 AK PARTİ

TUNCELİ

EVET: 19,58
HAYIR: 80,42

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %55.85 HDP, %28.23 CHP, %11.69 AK PARTİ

SİİRT

EVET: 47,93
HAYIR: 52,07

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %58.28 HDP, %36.67 AK PARTİ

AĞRI

EVET: %43,06
HAYIR: %56,94

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI: %68,14 HDP, %26,93 AK PARTİ

 
EtiketlerseçimreferandumSİYASET Haberleri
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Resul

Bu artışların nedeni HÜDA PAR azizim

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