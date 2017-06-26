Referandum sonrası umre turizmi canlandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı olmayan havayollarına geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’ndan tarifesiz hac ve umre uçuşu yapabilme yolunu açarken, son günlerde umreye gidişlerde önemli artışlar yaşandı. Umre talepleri tur düzenleyen şirketlerin de yüzünü güldürdü. Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek ve oruçlarını burada tutmak isteyen vatandaşlar, Ramazan umresine yoğun ilgi gösterdi. Dünya genelinde Ramazan umresinde artışlar yüzde 51 olurken, bu rakam Türkiye’de ise yüzde 10’larda oldu. Geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından umreye giden ünlü futbolcu Arda Turan da umre uçaklarında yer bulamamış, özel uçak ile kutsal topraklara gitmek zorunda kalmıştı.

"Ek vergi döneminde düşüş oldu"

Tur şirketleri yöneticilerine göre artışın bir nedeni de referandumdan evet çıkmasının belirsizliği sona erdirmesi oldu. Delüks umre ve hac organizasyonları ile adını duyuran Amade Turizm’in ortaklarından Turgut Şimşek, "Umre turizmi, sezonun başladığı dönemde maalesef sıkıntılı başladı. Sıkıntılı başlamasının sebebi Suudi Arabistan Krallığı’nın dahaönce giden umreciler için ek vergi getirmesiydi. Bu ek vergi nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 10-15 düşüşle kapattık. 2 ay bu şekilde gitti. 2 ay sonra hem bizim hükümetimiz hem de diğer ülkelerin devlet başkanlarının girişimleriyle bu ek vergi kalktı. Bu vergi kalktıktan sonra hamdolsun bir hayli artış söz konusu oldu" dedi.

"Referandumla istikrar devam edince umre turizmi yeniden canlandırdı"

Turgut Şimşek, ek verginin kaldırılmasıyla yaşanan artıştan sonra referandumun devreye girmesiyle yeniden bir daralma meydana geldiğini belirterek, "Belirsizlik umre turizmini vurmuştu. Referandumdan sonra hamdolsun o istikrarı tekrar yakaladık. Referandum sonucunun evet çıkmasıyla beraber istikrarın devam etmesi umre turizmini canlandırdı. Bilhassa ’evet’in çıkmasıyla birlikte yüzde 20-30, belki de yüzde 40’a yakın artış oldu. Şöyle bir sayı verebilirim size, geçen yıl toplam bizim seyahat acentelerinin götürdüğü sayı 330 bin civarında. Bu sene bu kadar olumsuzluğa rağmen bilhassa sezon başladıktan sonra 2 aylık boş bir dönemimiz olmasına rağmen ve referandumun devreye girmesiyle birlikte 320 bin sayıyla kapattık. Geçen seneyle aramızda sadece on binlik bir düşüş var. Hamdolsun umre sektöründe fazla bir etkilenme olmadı” diye konuştu.

Kişiye özel hac ve umre turları düzenlediklerini söyleyen Şimşek,"VIP hac organizasyonunda fiyatlarımız 14 bin 500 dolardan başlayıp, yaklaşık 40 bin dolara kadar çıkıyor. VIP hac organizasyonu ile 100-150 civarında bir kişiyi kutsal topraklara taşıyacağız. Tamamen kişiye özel programlarımız oluyor. Misafirimizin her şeyi özel oluyor. Araçları, transferleri, odaları Kabe’nin hemen yanında. Arafat’taki organizasyon tamamen özel ve klimalı çadırlar yapılıyor. Kişiye özel programlar oluyor. Bizim organizasyonumuzda oteller beş yıldızlı deluxe oteller oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber 700-800’e yakın misafirimiz deluxe organizasyonlara katılacak" dedi.