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Referandum sonrası şok, tamamen ortadan kaldırılıyor

Tüm uyarılara rağmen bağımsızlık referandumu düzenleyen ardından istifa etmek zorunda kalan Barzani'nin başkanlık makamı tamamen kaldırılıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:43
Referandum sonrası şok, tamamen ortadan kaldırılıyor

Barzani'ye muhalif siyasi hareketlerin sözcüleri, IKBY'de köklü bir yönetim değişikliğini ve başkanlık sisteminin sona erdirilmesini konuşuyor. Son ana kadar 25 Eylül'deki referanduma karşı çıkan Goran Hareketi'nden Mahmud el Şeyh Vahab, diğer muhalif partiler olan Kürdistan İslami Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği ile anlaşarak başkanlık makamını lağvedeceklerini söyledi. El Manar televizyonuna konuşan Vahab "Bazı kararlar, Irak'taki Kürt halkının geleceği konusunda belirleyici olmuştur. Tıpkı şu an Bağdat yönetimiyle yaşanan krizi tetikleyen referandum kararı gibi bu kararlar Mesud Barzani tarafından tek başına alınmıştır. Geçmişteki hatalarımızı tekrar etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. IKBY'de 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyordu ancak Bağdat-Erbil arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine, seçimlerin 8 ay ertelendiği açıklanmıştı.

YÖNETİMDE YETERSİZLİK

Goran Politbüro üyesi Muhammed Tevfik, "Mevcut IKBY yönetiminin son 2 yıldır yönetme kapasitesinin sorgulanır düzeyde olduğu ve yönetimin özellikle ekonomik durum ve petrol konularında yanlış politikalar sonucu gelişen krizlerin çözümünde yetersiz kaldığı" görüşünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:43
  1. IKBY
  2. Mesut Barzani
  • mr sefalmr sefal23 dk önce
    Cortex'in ve serebrum'un çapı hypothalamus'undan daha küçük olduğu görülmüştür
  • aliali30 dk önce
    Domuz senin gibilerdir. Siyonistlere le Türkiye Ticaret dostluk yapöpüyorum?
  • Muhammed EminMuhammed Emin52 dk önce
    Siz harbiden hainsiniz lan.Amerika boşuna kucağına oturtmadı sizi. Siz musluman değil Zerdüştşunuz ..Talabani göreve.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Herşey aleyhimize gelişiyor,alanları pkk ve türevlerine bırakacaklar.Türkiyeyi savaşa zorlayıp,eko-çöküntütüye yolaçacaklar.
  • Türkiye Türkiye 1 sa önce
    BETER OLSUN SİYONİST DOMUZU
  • talabanı gorevetalabanı goreve2 sa önce
    sunimuslımandın suni tcyle işbirliği yaprdın petrolu tcye akıtacan talabanı şiyı gormezden gelcen bılmiyormuydun tc din tucarı olup turklüğü muslumanlıktan üstun tutup muslumanlığı çöpmendılı gbı kulanıp atan tcyı bılmıyormuydun bay barzanı bılmıyorsan kürt tarıhını aç gazi muhamed kürt generalın vasıyetını oku .cevırısı ey kürt ne edersen et kürtsun arapturkfars musluman değil din kısvesıyle kulanırlar kürtleri .ıngılız generalın farsarapturk lerı devlet yapıp sılah vercez kürt katlıamı bunlar yapcak selehadın eyubi öcunu boyle alcaz sozunu tarıh oku barzanı .tcye petrolu akıt durmadan turkmence okuları açtın hayırdır neden dınlemedın talabanıyı zamanla bak tcyuz ustu bırakır işte adamı senı sadece kulandı tc
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