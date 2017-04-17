% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Referandum sonrası FETÖ'cüler yıkıldı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medyasının sosyal medyadaki tetikçilerinde referandum sonrasında büyük bir şok yaşanıyor.

Referandum sonrası FETÖ'cüler yıkıldı!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 18:12

Referandum sonrası FETÖ medyasının sosyal medyadaki tetikçileri adeta yıkıldı. İlk sonuçların gelmesinin ardından büyük bir sessizliğe bürünen FETÖ'cü hainler, gecenin geç saatlerinde Türkiye hakkındaki yalanları uluslararası medya kuruluşlarına servis ederek ihanette hiçbir sınır tanımadıklarını gösterdi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan FETÖ'cüler bu kez halkı sokağa dökmeyen CHP'yi eleştirdi. FETÖ'cü hainlerin "CHP bu kafayla giderse Erdoğan 2029'a kadar Cumhurbaşkanı olur" sözleriyle yaşadıkları hayal kırıklığını gözler önüne serdiler.

FETÖ'CÜ ADEM YAVUZ ARSLAN ŞOKTA!

Hrant'ın FETÖ'cü katillerini perdelemek için yazdığı kitaplar nedeniyle hakkında birçok dava açılan FETÖ'cü hain Adem Yavuz Arslan gece boyunca 'Hayır'ın kazanacağını iddia ederken sabaha karşı yaptığı son yorum Fetullahçıların içinde bulunduğu psikolojiyi bir cümle ile özetliyordu.: "Son aylarda yaşanan onca şeye rağmen bu sonuçlar… İzahı zor. "

HÜSRANA UĞRADILAR!

FETÖ medyasının sosyal medyayı sık kullanan kalemşörleri Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan, Aydoğan Vatandaş, Erhan Özyurt, İhsan Yılmaz, Bülent Keneş, Kazım Güleçyüz, Tarık Toros ve Önder Aytaç gibi isimler gece geç saatlere kadar ümitlerini korurken, YSK'nın yaptığı açıklamadan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Yaptıkları paylaşımlarda bu hayal kırıklığı görülürken Tuncay Opçin gibi CHP'yi suçladı. FETÖ'den aldığı yüklü maaşla ABD'de lüks bir hayat süren Emre Uslu YSK'nın yaptığı açıklamanın ardından referandumun iptal edilmeyeceğini anlayınca hüsrana uğradı.

TUNCAY OPÇİN İÇ SAVAŞ ÇIKARMAYAN CHP'Yİ SUÇLADI

FETÖ'nün asker imamlarından Tuncay Opçin halkı sokağa dökmenin ve iç savaş çıkarmanın CHP'nin önündeki tek çıkış yolu olduğunu söyleyerek iç savaş çığırtkanlığı yaptı. Ancak halk sokağa dökülmeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tarık Toros da gece boyunca iç savaş çığırtkanlığı yaparak "muhalefet her bedeli ödemeyi göze alarak sokağa inmeli" dedi. FETÖ firarilerinden önce "bu sonuç mahkemede biter" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Sonuçlar kesinleşince ortadan kayboldu. Hrant'ın katilleri ile işbirliği yapan Hayko Bağdat ise önce sonuçlar nedeniyle muhalefeti sert eleştirdi sonra "moral bozan twitimi sildim. Özür dilerim" dedi.

FETÖ'DEN "ERDOĞAN 2029'A KADAR BAŞKAN" İTİRAFI

FETÖ medyasının sosyal medyadaki tetikçileri "CHP bu kafayla giderse Erdoğan 2029'a kadar Başkanlık yapar" şeklindeki sözlerle CHP'yi eleştirirken FETÖ'nün kaleminden kan damlayan firari isimlerinden İhsan Yılmaz ise Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. En azılı FETÖ'cülerden Önder Aytaç ise, referandumun sonuçlarının kesinleşmesinin ardından gece boyunca beddualar savurdu.

FUAT AVNİ'NİN GAYRETLERİ İŞE YARAMADI

Gecenin ilerleyen saatlerinde yalan haberlerle uluslararası medyayı Türkiye'ye karşı hareketlendirmeye çalışan Fuat Avni Twitter hesabını yöneten Aydoğan Vatandaş ise sabaha karşı yenilgiyi kabul etti. Yeni "Kanun Hükmünde Kararnamelerle kötü günler bizi bekliyor" diyen Aydoğan Vatandaş, gece boyunca CHP'li vekiller ve Meral Akşener'in tweetlerini paylaştı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü hainlerle birlikte darbeci örgütü savunan bir yayıncılık yapan Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de gece boyunca FETÖ'cü hainlerin korosuna katıldı. Sonuçlar kesinleşince "sandıktan çıkan sonuca saygı duyarız" demekle yetindi.

Sabah

 
Etiketlerfetö referandumfetö
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Mesut

Yanilmayin. AK parti ve mhp ittifak yaptigi halde sonuc kilpayi oldu. Bu ise onlar icin bir umut dogurdu. Birdahaki secimlere kadar bos durmayacaklar. Kimse rehavete kapilmasin

Cevapla

Bİ KUDRET

Allah seni de onca yaşanandan sonra hala seni savunanları dakahretsin. Ümmetin ümidi ülkeyi, partiyi ne hallere düşürdünüz. Neredeyse bütün mazlumların ümidi olan partiyi yok edeceksiniz. Ak Parti'nin işi zor ötesi ama önemli olan o zorluğu aşıp, zalimi mazlumu ayırabilmek. Yoksa kendi tabanını yok etmeye devam edecek.

Cevapla

eyupakdogan

Müslüman sanıp yakın durduğumuz zamanları anımsatanlar; bizler, münafık olduklarını (17/25'de) anlayıp uzaklaşırken, onlar bugün, 15 yıllık bir sürece, 50 yıllık bu münafıkları gizlemenin derdinde.

Cevapla

Vahdet Sarı

Danimarka Fetönün kalesi ama Danimarka'da Evet çıktı. Fetö işi de soru işareti. Fetöcülerin tedbir konulan malları referandumdan bir hafta önce üzerlerindeki tedbir kaldırılarak serbest bırakıldı. Fetöyle mücadele ediliyor öyle mi? Bekir Erbaş'ın (Halen yurtdışında kaçak bir fetöcü) ve Hüseyin Erbaş'ın Ordu ilindeki mal varlığı üzerine konulan tedbir neden hangi gerekçe ile kaldırıldı o halde? Bu adam tüm malvarlığını Bayram Apaydın ve Bahri Karadeniz adlı şahıslar üzerine kaçırdı, buna neden müsaade edildi? Buna göz yuman sorumlular hakkında neden hala işlem yapılmıyor? Hadi buyurun buradan yakın!!!

Cevapla

Meydan Boştu

Ulan ülkücülerin de ırzına geçtin ya it!

Cevapla

YAŞARKEN ÖLEN MEKANSIZLAR a

Oğlum namusuyla yaşayan dünyada bir kere ölür o da şerefiyle sizin gibi vatanını satanlar hergün ölür dirilir hem demekanları olmaz

Cevapla

tomotmummy

Allah(SVT) zalimlerin dostu bu fitneci munafiklara nefes aldiklari surece mutluluk ve basari yasatmasin (amin).

Cevapla

yavuz 1517

Aşağılık terör örgütü fetö; maç başladı. Yiyeceğiniz gollerin haddi hesabı yok. Bu maçın sonunu getiremiyeceksiniz.

Cevapla

Bekir

Bu ... fetosu ikidebir haber yapmayin.Bu yahudu ve hristiyan dostu p...  alcagin ve pesindrki mankurtlarin bu aziz milletin gozunde uc kurusluk seref ve haysiyetleri yoktur.Her zaman nefret ve lanetle anilacaklardir.

Cevapla

ayhan ayhan

Bu memleket ve bu millet bunu hak etmiyor ALLAH bu fetücüleri kahretsin bu ajanları affetmek yada aklamak tarihi bir hata olur

Cevapla

Arif

Zaman gelecek hepsi hesap verecek

Cevapla

Doğrucu Davut

Babamın bir sözü vardı, oğlum bu feto varya derdiparanın üstündeki Atatürk resmi biraz kıpardasın bunlar hemen Allahını unutur derdi. Ne güzel demiş canım babam. Yine eyaletçi fitnecileriyle beraber patladılar çatladılar. Zalimlerin sonu hep hüsran inşallah.

Cevapla

Eray

Bu yeni asya ne zaman kapatılacak bunu gören duyan bilen hic mi bi yetkili yok memlekette...

Cevapla

FATİH NUR İSTANBULLU

ButasmalıSefil feto...sefilBilderbergciyazarkıliklı suratsızlar....sefiltruvalar...sefilpkksefil ingiliz enıstevemuhibbaları..Kemalleberaber hayırkayıgialabora oluncadenize döküldü !..

Cevapla

Zehra Tezcan

Hayirdir niye 15 yil? Ne bileyim, olur ya, sende ondan önceki yillarda o itle isbirligi icinde olmus olabilirsin. Biliyor muyum? Hayir (oh be icim rahat ede ede hayiri kullaniyorum yine:o)) Kendini cok akilli sanan akil kitligindan hüsran arkadasim, imali konusacagina acikca yaz demek istedigini de ögrenelim senden bir seyler. Aksi takdirde Fetö denen itle isbirligi icinde olan her hain idam edilsin! Bizim kitabimizda ihanete zaman asimi yok!!

Cevapla

Xxxx

XxxBu yazida oldugu gibi %51.5 ile türkiyede iç savaş cikarmayi arzuladilar amma Yuce Mevlam bi kez daha müsaade etmedi Elhamdulillah Amerikada da. Ayni sonuçlar cikti para baronlari Trubmci Hilariciler diye sokaga döktüydu Ben ce. evet orani cok daha yüksek. Ama bilgisayar oyunu ile oynandi gibi me geliyor

Cevapla

BayramMurathan

Islah olma gibi bir dertleri yok. Allah kalplerini iyice karaertmiş olsa gerek. Basireten eser yok.

Cevapla

ziya şamik

Dahageberen üstündekaç kişinin ahı varyıllarcainsanlarıdin iman diyerek aldaattın

Cevapla

Sıdıka Bağİş

Bu vatan hainleri allahın izniyle bitti.yüzde 52 şükür ama yetmez ak partililer az çalışmışiz daha çok çalışmalı bir eski imam hatip mezunu olarak durmak yok rehavet yok.

Cevapla

HakanT.

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal;30)

Cevapla

Doğrucu davut!

FETÖ'ye 15 yıl boyunca yardım ve yataklık edenler idam edilsin!

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?