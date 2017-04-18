Referandum sonrası CNN ve BBC'den kışkırtma hamlesi

Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu ile ilgili 'şaibe' iddialarının ortaya atılmasının ardından İngiliz ve Amerikan yayın kuruluşları CNN İnternational ve BBC'nin Taksim Meydanı'na araçlarını getirmesi dikkatleri çekti.

Türkiye'deki referandumu dünyaya aktaran BBC ve CNN kanalarına ait yayın araçları ortaya atılan Şaibe iddialarının ardından iki gündür Taksim Meydanı'nda bekletiliyordu.

CHP ve HDP'nin ortaya attığı 'seçimlerde usulsüzlük yapıldı' iddiasına dört elle srılan CNN ve BBC'nin yaşanabilecek olası olayları dünyaya canlı vermek ve olayları kışkırtmak için Taksim'de beklediği iddia edildi. Özellikle 'Evet' ve 'Hayır' oylarının birbirine yakın çıkmasının ardından Avrupalı ülkelerden 'Türkiye toplumu bölündü' şeklinde açıklamalar yapılırken, Batı basını da sokakların karışmasını umut etti. İki gündür Taksim Meydanı'nda bekleyen araçların, yaşanabilecek olası protestoları dünyaya servis ederek, Türkiye'deki seçimlere gölge düşürmeyi hedeflediği ifade edildi.

CNN İnternational ve BBC'nin Taksim Meydanı'nda beklemesi akıllara 2013 yılında yaşanan Gezi kalkışmasını getirdi. 2013'te yaşananları tüm dünyaya duyuran ve olayları kışkırtan yayın kuruluşları, uluslararası kamuoyunu da Türkiye'nin aleyhine kışkırtmıştı.

Reeferandum sonrası herhangi bir şey olmayınca her iki yayın kuruluşu da bu sabah bölgedeki araçlarını kaldırdı.