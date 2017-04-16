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Referandum sonrası CHP'de ilk istifa!

CHP Malatya merkez Battalgazi İlçe Başkanı Avukat Selahattin Sarıoğlu, görevinden istifa etti.

Referandum sonrası CHP'de ilk istifa!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 21:51

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Selahattin Sarıoğlu, parti içinde sürekli sıkıntılar yaşadığını, bunların çözümü konusunda ise kimseden destek ve yardım görmediğini ifade etti.

Sarıoğlu, “Bu şartlar altında görevimi sürdürmenin bir anlamı yok. Ben bu sabah kalkıp ‘Hayır’ için çalışmalarımı yaptım ve saat 16:30’da istifamı il başkanlığına gönderdim. Referandum veya referandumun sonuçlarıyla ilgili bir durum söz konusu değil. İlerde daha geniş bir açıklama yapacağım” dedi. Avukat Sarıoğlu 1.5 yıl önce ilçe başkanlığına seçilmişti.

 
EtiketlerchpseçimSelahattin SarıoğluSİYASET Haberleri
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muvahhid müslüman

Bunların kökünü kurutamadik

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Serhat

chp vekillerihdp nin karaktersiz vekilleri....Sırrı Süreyya istifafakat edecekti .... hadi sırrı.Erkek ol ama nerdesiz gidin etek giyin. Hadi kemalistifa arsızyüzsüz adamlar ..... bu halk size koltuk değil anca kürek sapı verir. Vatan haini chp ve hdp hadi ..İstifa

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