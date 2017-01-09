Referandum Meclis'ten geçmezse ne olacak?

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AK Parti ile MHP arasında yapılan görüşmelerle olgunlaştırılan Anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul görüşmelerine bugün başlanacak. Paket Meclis'ten geçerse 2 ya da 23 Nisan'da referandum sandığı kurulacak, geçmezse erken seçim gündemde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 11 Ekim'de ortaya attığı fiili başkanlık uygulamasının hukuki çerçeve içine alınması yolundaki çağrısı ile başlayan süreç bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçiyor. Komisyondan geçen Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişiklik paketi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

15 gün sürmesi beklenen Genel Kurul görüşmeleri sonunda yapılacak gizli oylama nedeniyle partilerdeki "fire" güvensizliği, karşılıklı taktiklerin sergilenmesine yol açacak. Genel Kurul bugün saat 14.00'te toplanacak. Teklifin görüşmelerine akşam saatlerinde geçilmesi bekleniyor. İlk gün görüşmelerinde teklifin tümü üzerinde konuşmalar gerçekleştirilecek. İlk oylama da maddelere geçilmesi için yapılacak. Kabinlerde gizli oy kullanılması yoluyla toplamda en az 330 oy çıkması gerekecek. Ancak, 330 oyun altında kalınması durumunda bile teklifin görüşmelerine devam edilebilecek.

GÖZCÜLER GÖZCÜLERE KARŞI

Görüşmelerin iki günlük zaruri ara da hesaba katıldığında en fazla 15 gün sürmesi bekleniyor. Görüşmeler öncesi hazırlıklar, komisyondaki gerginliğin üzerinde bir tansiyona işaret ediyor.

AK Parti 316 imza ile verdiği teklife 316 oy çıkması için çalışacak. Bunun için AK Partili vekillerden açık oy kullanılması istenecek. MHP'nin açıktan oy kullanması beklenmiyor. Olası fireleri önlemek için AK Parti oyları kontrol etmeye hazırlanırken, CHP gizli oy kullanılmasını sağlamak için Genel Kurul'da kabin ile oy sandığı arasında nöbete hazırlanıyor. AK Parti'nin "Evet" oyu kullanıldığını kontrol etmek amacıyla görevlendireceği milletvekilleriyle, CHP'nin gizli oy kullanılmasını sağlamak için görevlendireceği milletvekilleri arasında mücadele yaşanacak.

GEÇERSE NE OLACAK?

Teklifin ilk tur görüşmelerinde 330'un altında oy alan maddeler dahi düşmüş sayılmayacak. İkinci tur oylama esas olacak. İlk tur ile ikinci tur arasında 48 saatlik ara verilecek. Bu hafta sonuna denk gelirse Genel Kurul iki gün çalışmayacak. Hafta içine denk gelirse gündemdeki kanunlar üzerinden çalışmaya devam edilecek.

İkinci turda ise bir madde düşse bile paketin tümü üzerindeki oylamada kabul için en az 330 oy yeterli olacak ve düşmüş madde çıkarılarak paket referanduma gönderilecek.

Meclis'ten çıktıktan sonra paket Cumhurbaşkanı'nın onayına gönderilecek. Onaya göndermek için bir süre sınırlaması bulunmuyor. Cumhurbaşkanı'nın da 15 gün inceleme süresi bulunuyor. Tarih hesapları buna göre 2 Nisan ile 23 Nisan gibi farklı tarihlerde referanduma işaret ediyor.

AK Parti'nin, gizli oylamanın Meclis Başkanlığı'nın sorunu olduğu, isteyenin istediği gibi oy kullanabileceği yolundaki açıklaması nedeniyle AK Partili milletvekillerinin göstererek oy kullanacağı yorumları yapılıyor. AK Parti, 316 oyun üzerine 14 oy daha bulamazsa paket kabul edilmemiş olacak. MHP'den büyük fire olması durumunda paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte bir erken seçim gündeme gelebilecek. Milletvekillerine oylama öncesinde bu ihtimal hatırlatılarak, "Evet" oyu atılması salık veriliyor. Pakete karşı çıkanlar ise bu hatırlatmaları milletvekillerine "Bir daha gelemezsiniz" tehdidi olarak yorumluyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişiklik paketinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında sık sık tartışma çıkmıştı.