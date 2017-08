Çavuşoğlu’ndan Barzani’ye sert uyarı:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere Bağdat’ı ziyaret etti. Çavuşoğlu burada Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen, Çavuşoğlu ile Caferi soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Bağdat’ta mevkidaşı İbrahim Caferi ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili görüşmede, ortak çıkarları ilgilendiren konularda faydalı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Irak’ın DEAŞ’a karşı verdiği zorlu mücadele sonrası elde ettiği başarılardan ve özellikle Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu memnuniyeti bir kez daha ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Telafer’de de DEAŞ’a karşı operasyonların başlamasından mutluluk duyduklarını ve DEAŞ’ın diğer bölgelerden de bir an önce temizlenmesi konusunda Irak’ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Telafer’in Türkmen kimliğinin korunması yönündeki beklentilerini de paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, “Türkiye olarak DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak ve şehirlerinin yeniden imarı ve Irak’ta ulusal uzlaşma çabalarına desteğimizi güçlü bir şekilde vermeye, tüm imkanlarımızla kardeş Irak halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat’a, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliği ve egemenliğine verdiği önemi, birlik ve beraberliğin korunması için yanlarında olduklarını bir kere daha vurgulamak için geldiklerini belirtti. Terörün her türlüsüne karşı mücadeleyi birlikte sürdürme konusunda ortak iradeleri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “PKK da DEAŞ gibi Irak’ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, huzuru, birlik beraberliğine karşı bir tehdittir. PKK’nın da Irak’tan temizlenmesi için birlikte hareket edeceğiz ve her türlü desteği Irak güçlerine vereceğiz. Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beklentimiz net”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye de sert uyarılarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Erbil yönetiminden beklentilerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

“Erbil’den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir. Bağdat’tan taleplerinin yerine gelmesi konusunda görüşmelerini sürdürüyorlar. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz fakat bölgenin istikrarı, birliği, beraberliği çok önemli. Kürt kardeşlerimizin de menfaati ve geleceği Irak’ın birlik ve beraberliğindedir. Bu konudaki düşüncelerimizi de kendilerine bir kez daha bugün aktaracağız.” Çavuşoğlu, Erbil’in Irak anayasasında yer alan haklarının sağlanması ve verilmesinin önemli olduğunun altını çizerek Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKYB) desteklediğini ve DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede de Peşmerge güçlerini eğittiğini ve donattığını anımsattı.

“Fakat Erbil’in attığı yanlış adımların da ne kadar yanlış olduğunu kendilerine de söyledik” diyen Çavuşoğlu, Kerkük’te Irak anayasasına karşı bir şekilde durum yaratarak resmi kurumlara bölgesel yönetim bayraklarının çekilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, aynı şekilde referandum kararının da yanlış olduğunu ifade ettiklerini ve Erbil ziyaretinde bunun tekrar söyleneceğini dile getirerek “Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda üzerimize düşeni biz de yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle iki taraftan da talep gelirse görevimizi, rolümüzü en iyi şekilde, yapıcı bir şekilde oynamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin Başika’daki üssü ve Musul’a yapılacak yardımlar hakkında yöneltilen soruya Çavuşoğlu, “Başika konusunu da kardeşim Caferi ile açık ve samimi bir şekilde değerlendirdik. Başika, Irak’ın toprak ve sınır bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı” cevabını verdi.

Çavuşoğlu, Başika’daki üste terör örgütü DEAŞ’a karşı Irak’ın “öz evlatlarının” eğitildiğinin altını çizerek Türkiye’nin bu kamptaki mevcudiyeti sayesinde 700’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye’nin Musul operasyonuna da katkı sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, üssün şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getirdiğini dile getirdi.

PKK, Irak ve Türkiye’nin

ortak düşmanı

Türkiye’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde Irak’tan beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Hem DEAŞ hem de PKK Türkiye’nin ve Irak’ın ortak düşmanıdır. Keza diğer terör örgütleri de. Gerçek anlamda Irak’ın istikrar ve huzura kavuşabilmesi için bu terör örgütlerinden kurtulması lazım. Biraz önce de vurguladığım gibi bu konularda Türkiye Irak’ın en büyük destekçisi olacaktır. Ortak stratejilerle ve birlikte hareket ederek Irak’ı bu terör belasından, terör örgütlerinden kurtarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ile iş konseyi gibi mekanizmaların da daha düzenli ve aktif şekilde işletilmesi yönündeki temennilerini dile getiren Çavuşoğlu, “Musul başta olmak üzere tüm şehirlerin yeniden imarı konusunda katkı vereceğiz. İş adamlarımızı da bu bölgelerde yatırım yapması için teşvik edeceğiz” dedi. Irak yönetimine Türk iş adamlarına verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, arada bazı sorunlar olsa da bunların hep birlikte aşılabileceğini kaydetti.

Türkİye’den destek talebİ

Bağdat’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dışişleri konutunda bir araya gelen Caferi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çavuşoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede “Ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerini detaylı şekilde ele aldıklarını, iki ülke arasındaki dış ticaretin güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını” anlatan Caferi, terör örgütü DEAŞ’ın terk ettiği bölgelerde alt yapının zarar gördüğüne işaret ederek şunları söyledi:

“Türkiye’den alt yapı çalışmaları ile bölgelerin yeniden kalkındırılması için Irak ekonomisine destek vermesini istedik. Türkiye’nin diğer dost ülkelerle birlikte Musul ve diğer bölgelerdeki alt yapının yeniden inşası ve güçlendirilmesinde rol almasını temenni ediyoruz.”