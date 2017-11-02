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Refah Sınır Kapısı'na destek gönderecekler

Avrupa Birliği Sınır Destek Misyonu'nu Refah Sınır Kapısı'na tekrar göndermeye hazır olduğunu duyurdu.

02 Kasım 2017 Perşembe 18:08
Refah Sınır Kapısı'na destek gönderecekler

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının idaresini teslim almasının, Hamas ve Fetih arasında varılan anlaşmanın uygulanması yolunda atılan önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada AB'nin Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasındaki birliğin yeniden sağlanması için yürütülen çabalara tam desteğe hazır olduğu vurgulanarak, bunun, tarafların istemesi ve şartların elverişli hale gelmesi durumunda Avrupa Birliği Sınır Destek Misyonu'nu (ABSDM) Refah Sınır Kapısı'na tekrar göndermeyi de kapsadığı belirtildi.

Halihazırda bu konuda AB'nin sunabileceği katkılarla ilgili tüm taraflarla yoğun iletişim yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "İki devletli çözüm ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla müzakerelere başlama konusunda hayati önem taşıyan bu sürecin başarılı olması için Filistin yönetimi, Mısır, İsrail ve dörtlü komisyon dahil uluslararası ortaklarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve Filistin yönetimi arasında 2005’te imzalanan anlaşma, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nda AB’ye ait gözlemci misyonu bulunmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği Sınır Destek Misyonu (ABSDM), Hamas'ın Gazze'de 2005'te yapılan seçimleri kazanmasının ardından 2007 yılında Gazze Şeridi'nden ayrılmış, sınır kapılarının yeniden açılmasını beklemek üzere İsrail'in Tel Aviv kentinde kalmıştı.

Misyonun görev süresi her yıl Avrupa Parlamentosu tarafından uzatılıyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 18:08
  1. Gazze Şeridİ
  2. Gazze Şeridi
  3. Mısır

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