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Redine: BM kararı İsrail politikasına büyük bir tokattır

Filistin, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları ile ilgili aldığı kararı memnuniyetle karşıladı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, kararı "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak yorumladı.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:49
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Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın alınmasını, "İsrail politikasına büyük bir tokat" olarak nitelendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "BMGK'nın kararı, İsrail politikasına büyük bir tokattır." ifadesine yer verdi.

Ebu Redine, bu kararla İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası düzeyde kınandığı ve iki devletli çözüme güçlü destek verildiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise kararın, BMGK'dan çıkan en önemli kararlardan biri olduğunu vurguladı.

Ureykat, Filistin resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar, barış ve güvenliğin zaferidir. Karar, barış ve güvenliğin, yerleşim birimleri, adam öldürme, abluka ve terörle değil, işgalin sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve askıda kalan sorunların çözümüyle gerçekleşeceği konusunda uluslararası görüş birliğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de yaptığı açıklamada, kararın son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Aşravi, "Kararın, uluslararası kanunlara göre barış fırsatını yok eden yerleşim birimlerini yasa dışı ve savaş suçu kabul etmesi gerekirdi. Bu gibi kararların İsrail'i caydırmayacağını biliyoruz ancak bunlar dünyanın, yerleşim birimlerine razı olmadığını gösteriyor. Yerleşim birimlerinin devam etmesi, bölge ve dünya için çok tehlikeli." diye konuştu.

"Bu kararın somut adımlara dönüştürülmesi gerekiyor"
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, hareketinin, kararı destekleyen ülkeleri takdir ettiğini belirtti.

Sadece Yahudi yerleşim faaliyetleri değil, tüm işgalin bitirilmesi için alınan bu kararın somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Kasım, Filistinlilerin yerleşim faaliyetlerine karşı direnme hakkı konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

"Filistin davasında adalet için kazanıla bir zafer"
İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise karar, "Filistin davasında adalet için kazanılan bir zafer" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "BMGK kararı, İsrail'in siyasetlerine yönelik açık bir kınamadır. İsrail ve izlediği politikalar aleyhine oluşan bir uluslararası kamuoyu var." ifadeleri kullanıldı.

"Tarihi bir zaferdir"
Fetih Hareketi Sözcüsü Usame el-Kavasimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Filistin halkı ve dünyanın tüm özgür insanları için tarihi bir zaferdir ve yeni bir dönemin başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, kararın ayrıca BMGK'nın tutumunda köklü bir değişimi yansıttığı ve İsrail'in işgal politikalarının tehlikesinin idrak edildiğini gösterdiği ifade edildi.

 
EtiketlerBirleşmiş MilletlerBMİsrailFilistinMGK
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