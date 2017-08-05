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Red Hydrogen One özellikleri neler?

Profesyonel kamera şirketi olan Red, holografik ekranlı Hydrogen One isimli holografik ekranlı akıllı telefonun tanıtımını gerçekleştirdi. İşte, holografik ekranlı yeni Red Hydrogen One Türkiye fiyatı ve tüm özellikleri…

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:45
Red Hydrogen One özellikleri neler?

REDHYDROGEN ONE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Red üreticisinin Hydrogen One isimli telefonuna ait ram, işlemci vb. gibi teknik detayları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Telefondaki gelişmiş teknoloji sayesinde, iki boyutlu olan içerikleri üç boyutlu holograma sorunsuz bir şekilde dönüştürebiliyor.

Bu demek oluyor ki, ürünün ekranı 3 boyutlu gözlük olmadan iki boyutlu içerikleri 3 boyutlu olarak görmemizi sağlayacak bir teknolojiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Aynı zamanda, 5.5 inç ekrana sahip akıllı telefonun oldukça şık siyah metal bir kasası bulunuyor.

Red’in yeni cihazı Hydrogen One, Android işletim sistemi ile piyasaya sürülecek.

Hydrogen One modelinde, stereo sesi çok boyutlu sese çeviren tescilli bir algoritma yer alıyor. Bu sayede hologoramlı görüntüler çok boyutlu ses ile daha gerçekçi sunuluyor.

Ayrıca, ürünün iki yanı rahat bir tutuş için parmak kavrama noktalarına sahip ve ürünün sağ tarafına özel bir deklanşör tuşu yer alıyor.

Hydrogen One; Scarlet, EPIC ve Weapon gibi Red'in kameraları ile uyumlu olmakla birlikte içerisinde USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

RED HYDROGEN ONE FİYATI NE KADAR?

İki farklı versiyon ile satışa sunulacak olan akıllı telefonun fiyatları alüminyum kasa için 1195 dolar, titanyum kasa için ise 1595 dolar olarak belirtiliyor.

RED HYDROGEN ONE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ön siparişleri başlayan Hydrogen One'ın 2018'in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:45
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