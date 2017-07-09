Red Bull X-Fighters’ın en büyüğü Levi Sherwood

Adrenalini en yüksek spor organizasyonlarından biri olan Red Bull X-Fighters, bu sene tarihi bir yarışa ev sahipliği yaptı. 2001 yılından beri kesintisiz düzenlenen mücadelelerde iz bırakmış şampiyonlar, İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Las Ventas Arena’da kozlarını paylaştı. Motosikletleriyle 15 ve 30 metreden atlayan pilotlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Hem dengenin hem de atletizmin önemli olduğu yarışa 12 efsane sporcu katıldı. Nefes kesen anların sonunda ise organizasyon tarihinin en iyi ismi olarak gösterilen Yeni Zelandalı Levi Sherwood birinci oldu. Özellikle iki kez arkaya doğru yaptığı atlayışla büyüleyen Sherwood, seyircilerden de büyük alkış aldı. İkincilik ise Avustralya’dan Josh Sheehan’a gitti. Japon Taka Higashino da podyumun son sırasında kaldı.

Zaferden önce son galibiyetini 2012’de alan Sherwood, mücadele sonunda ise, "Uzun zamandır kazanamamıştım. Bu gerçekten de mükemmel oldu. Devamı da gelecek. Sporun gelişimini görmek beni çok etkiliyor" diye konuştu.

Yarışta bir de kaza yaşandı. ’Double backflip’ denilen hareketi yapmaya çalışan İspanyol Meyer, kendi seyircisi önünde yerde kaldı. Ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan Meyer, diskalifiye edildi.