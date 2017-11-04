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Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşler artık hayatta değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşler İdlib'de meydana gelen hava saldırısında hayatlarını kaybetti.

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:30
Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşler artık hayatta değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan iken Şanlıurfa'da ziyaret ettiği çadır kentte fotoğraf çektirdiği üçüz bebekler Recep, Tayyip ve Erdoğan İdlib'de hayatını kaybetti.

RUS BOMBARDIMINDA ÖLDÜLER

İdlib'in güneyindeki Kefer Secne bölgesinde Rus uçaklarının misket bombalı saldırısının hedefi olan bebekler hayatlarını kaybettiler. 



İSİMLERİNİ ERDOĞAN'DAN ALMIŞLARDI

Suriye'de başlayan savaşın ikinci yılında Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'daki çadır kente yerleştirilen Suriyeli aile burada doğan üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan adını vermişti. Cumhrubaşkanı Erdoğan da bebekler doğduktan kısa bir süre sonra bu aileye ziyarette bulunmuş ve bebeklerle bu pozu vermişti:

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 21:30
  1. suriye hava saldırısı
  2. Rus bombardıman uçakları
  3. Recep Tayyip Erdoğan kardeşler
  4. Çadır kent
  • Süleyman ÇapoğluSüleyman Çapoğlu54 dk önce
    RECEBİM TAYYİBİM ERDOĞANİMCennet güllerim sizlere nasil kıytılar ciğerbarelerim Sizlere kıyanlarin boyunları kırılsın sızlere. Kıyanlar vatansız kalsın ARTIK 55 Yaş üzeri insalara Seferberlik cikarilsin Müminler müslümanlar karibler icin Vatanim icin gönüllü ASKERİMSelamolsun Allah içinkariblerin yardimina koşanla selam olsunR.T.E..lara
  • ASABİASABİ59 dk önce
    ALLAHSEVENLERİNEHAZİRETİEYUPSABRİ. VERSİNRUSYASENİN SONUN İNSANLAHLUTUN. KAVMİGİBİNOLURBAYRAGİNİ S..........M
  • Hatice Hatice1 sa önce
    Allah rahmet eylesin tam sehitler kader iste
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