Recep, Tayyip, Erdoğan kardeşler artık hayatta değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan iken Şanlıurfa'da ziyaret ettiği çadır kentte fotoğraf çektirdiği üçüz bebekler Recep, Tayyip ve Erdoğan İdlib'de hayatını kaybetti.



RUS BOMBARDIMINDA ÖLDÜLER



İdlib'in güneyindeki Kefer Secne bölgesinde Rus uçaklarının misket bombalı saldırısının hedefi olan bebekler hayatlarını kaybettiler.







İSİMLERİNİ ERDOĞAN'DAN ALMIŞLARDI

Suriye'de başlayan savaşın ikinci yılında Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'daki çadır kente yerleştirilen Suriyeli aile burada doğan üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan adını vermişti. Cumhrubaşkanı Erdoğan da bebekler doğduktan kısa bir süre sonra bu aileye ziyarette bulunmuş ve bebeklerle bu pozu vermişti: