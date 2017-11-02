Recep İvedik’teki rolüyle tanınıyordu… Ünlü isim hayatını kaybetti

Ünlü Youtuber Cem Korkmaz'ın intihar haberi gündeme bomba gibi düştü. Cem Korkmaz'ın ölüm haberini, Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da doğruladı.

Can Yılmaz, "Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz’ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum." Dedi

CEM KORKMAZ KİMDİR?

1987 Bursa doğumlu Cem Korkmaz, ilk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro eğitimi aldı. Ünlü Youtuber, sunucu ve oyuncu kimliği ile tanınan isim birçok filmde, dizide ve reklamda rol aldı.

Recep İvedik 4 filminde de Şahan Gökbakar ile aynı karelerde yer alan ünlü isim, A.R.O.G, Bekle Beni Yarın, Diğer Yarım, Bizim Ev gibi yapımlarda ismini duyurdu.