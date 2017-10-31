Recep Altepe'nin yerine Mevlüt Uysal geçti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı için Olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

Harbiye'deki Hyatt Otel'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmara Belediyeler Birliği Meclisi'nin belirlediği divan üyelerinin yerini almasının ardından birliğin yeni başkanının kim olacağı yönünde teklif alındı.

Meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ı, Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına aday gösterdi.

CHP grubu adına konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, parti olarak bir aday göstermeyeceklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin özellikle eğitim alanı başta olmak üzere birçok konuda başarılı çalışmalar yaptığını belirten Akgün, "Bugün bir prosedür yerine getirilecek. Şimdiden Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına seçilecek arkadaşımıza, birliğin başarısı ve hizmetleri noktasında başarılar diliyorum." dedi.

Divan Başkanı olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da başka bir aday olmadığını dile getirerek, Olağanüstü Genel Kurulun tek gündemle toplandığını, bunun da başkanlık seçimi olduğunu söyleyip seçimi başlattığını ifade etti.

Yapılan gizli oylama sonucunda Uysal, 192 oyla Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Can, 229 oy kullanıldığını, bunların 28'nin boş, 9'unun geçersiz olduğunu, yeni başkanın 192 oyla seçildiğini kaydetti.

Mevlüt Uysal, Marmara Belediyeler Birliği'nin 15'inci başkanı olarak kayıtlara geçti.