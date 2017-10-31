Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Recep Altepe'nin yerine Mevlüt Uysal geçti

Recep Altepe'nin istifasının ardından boşalan Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi.

31 Ekim 2017 Salı 12:32
Recep Altepe'nin yerine Mevlüt Uysal geçti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı için Olağanüstü Genel Kurul yapıldı.

Harbiye'deki Hyatt Otel'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmara Belediyeler Birliği Meclisi'nin belirlediği divan üyelerinin yerini almasının ardından birliğin yeni başkanının kim olacağı yönünde teklif alındı.

Meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ı, Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına aday gösterdi.

CHP grubu adına konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, parti olarak bir aday göstermeyeceklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin özellikle eğitim alanı başta olmak üzere birçok konuda başarılı çalışmalar yaptığını belirten Akgün, "Bugün bir prosedür yerine getirilecek. Şimdiden Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına seçilecek arkadaşımıza, birliğin başarısı ve hizmetleri noktasında başarılar diliyorum." dedi.

Divan Başkanı olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da başka bir aday olmadığını dile getirerek, Olağanüstü Genel Kurulun tek gündemle toplandığını, bunun da başkanlık seçimi olduğunu söyleyip seçimi başlattığını ifade etti.

Yapılan gizli oylama sonucunda Uysal, 192 oyla Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu.

Can, 229 oy kullanıldığını, bunların 28'nin boş, 9'unun geçersiz olduğunu, yeni başkanın 192 oyla seçildiğini kaydetti.

Mevlüt Uysal, Marmara Belediyeler Birliği'nin 15'inci başkanı olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:32
  1. recep altepe
  2. mevlüt uysal
  3. Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı köpeğin yardımına koştu
    1. Yaralı köpeğin yardımına koştu
    2. Soylu: Türkiye tek gündemi terör olan..
    3. Zonguldak’ta şiddetli yağmur sonrası..
    4. Ozan Tufan'ın hareketi sosyal medyada..
    5. Fenerbahçe son 5 sezonun en kötü..
    6. Süt ürünlerinde yüzde 25 fiyat artışı
    7. Benzine yapılan zamlar haddini aştı
    8. Onlarca öğrenci hastanelik oldu
    9. Umut Bulut, Fenerbahçe'ye 10. golünü..
    10. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda..
    11. Çorlu'da eğitim uçağı düştü
    12. İtalyan usulü dolandırıcılık
    13. İsrail askerleri yine terör estirdi:..
    14. Seri katil dokuz kişiyi parçalara..
    15. Hindistan’da mide şikayetiyle gitti,..
    16. Başbakan'dan CHP'li sözcüye tokat gibi..
    17. Putin, Stalin'i eleştirdi: Mazur..
    18. İbadi: Peşmerge'ye iki seçenek sunuyorum
    19. Turizm gelirleri tavan yaptı
    20. Recep Altepe'nin yerine Mevlüt Uysal..
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Araç sahipleri dikkat… 625 lira cezası var
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Gökçek'in yerine göreve başladığı gün acı haber aldı
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Devlet Bahçeli Köprüsü hakkında vahim iddialar
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz
    Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla maaş alabilirsiniz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.10.2017
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    Bakan milyonlara müjdeyi verdi… ‘Yılbaşına kadar…’
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'
    'Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım'