Recep Altepe hakkında flaş iddia: Tek başıma aday olsam...

Kulislerde dolanan söylentilere göre Altepe’nin istifa krizinden önce bazı toplantılardaki konuşmalarında, “kentte kişisel tabanının olduğu, bağımsız aday olsa kazanabileceği” yönünde bazı ifadeler kullandı.

ERDOĞAN'IN ASKERLİK ARKADAŞI

Erdoğan’ın asker arkadaşlığını da zaman zaman gündeme getirdiği iddia edilen Altepe’nin bu sözlerinin rahatsızlığa neden olduğu öne sürüldü.

DÜN GECE DE KONUŞTU: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Recep Altepe dün akşam katıldığı bir nikâh sonrası gazetecilerin istifa sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayırdır? Yooo ! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle bir şey yok. Sağol...”

Altepe "Hayırlı akşamlar deyip" makam aracıyla ayrıldı.