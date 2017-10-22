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Recep Altepe hakkında flaş iddia: Tek başıma aday olsam...

İstifa etmesi beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bazı sözlerinin parti yönetiminde rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi.

22 Ekim 2017 Pazar 11:02
Recep Altepe hakkında flaş iddia: Tek başıma aday olsam...

Kulislerde dolanan söylentilere göre Altepe’nin istifa krizinden önce bazı toplantılardaki konuşmalarında, “kentte kişisel tabanının olduğu, bağımsız aday olsa kazanabileceği” yönünde bazı ifadeler kullandı.

ERDOĞAN'IN ASKERLİK ARKADAŞI

Erdoğan’ın asker arkadaşlığını da zaman zaman gündeme getirdiği iddia edilen Altepe’nin bu sözlerinin rahatsızlığa neden olduğu öne sürüldü.

DÜN GECE DE KONUŞTU: YOK ÖYLE BİR ŞEY

Recep Altepe dün akşam katıldığı bir nikâh sonrası gazetecilerin istifa sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayırdır? Yooo ! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle bir şey yok. Sağol...”

Altepe "Hayırlı akşamlar deyip" makam aracıyla ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:02
  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe
  • AbdullahAbdullah12 sa önce
    De hadi recep başkan. Ver şu istifanı sende kurtar bursa dakurtuluşun senden. Yoksa rahmetli Hikmet şahin gibi olursun.
  • Recep Recep 13 sa önce
    Ya bu açılımcılar bazen çok komik oluyor.
  • AhmetAhmet13 sa önce
    Bora bütün dünya biliyo sen uzaydamı yaşıyonAkparti nin aldığı her oy şahsına verilen oydur onu bi öğrengerisi teferruatkimse kendini bi halt sanmasın REİS ne derse o
  • SerenSeren15 sa önce
    GÜNDEM DEĞİŞTİRME POLİTİKALARI HEP
  • osmanlıosmanlı16 sa önce
    ....alırsın oy bursadan bu kafayla soydun bursayı herkesin dilindesin senin yüzünden akp bursayı kaybedecek
  • HamzaHamza16 sa önce
    Hadi hemen aday ol. Bir ya çıkar ya çıkmaz sana. Bu densizler beyin taşımıyorlar galiba reis olmasa bunlara kim oy verir.
  • KılçıkKılçık17 sa önce
    Yerel yönetimdenzerre anladığı yok. Bursatrafiğini çözecek ne vizyonane de misyonasahip. Zaten 15 temmuz fetoayaklanmasindaki tavrını hiçsöylemiyorum. Metronun saat 24 e kadarçalışmaması vs
  • SinanSinan17 sa önce
    Bu zati muhterem belediye başkanligindan istifa edermi bilmem ama akp den istifa etmeli
  • İ terzi İ terzi 18 sa önce
    Ben bu adama hakkımı helal etmiyorum israf o biçim bursada bir karış yer bırakmadı ki arabanı park edesin her sokaktan para alıyor hastane önünden bile.
  • Ahmey Ahmey 18 sa önce
    Bursada yaşıyorum ama böyle rezil bir baskan yok yani yerinde ve gec kalınmış bir karar.
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