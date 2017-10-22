Recep Altepe hakkında flaş iddia: Tek başıma aday olsam...
İstifa etmesi beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bazı sözlerinin parti yönetiminde rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi.22 Ekim 2017 Pazar 11:02
Kulislerde dolanan söylentilere göre Altepe’nin istifa krizinden önce bazı toplantılardaki konuşmalarında, “kentte kişisel tabanının olduğu, bağımsız aday olsa kazanabileceği” yönünde bazı ifadeler kullandı.
ERDOĞAN'IN ASKERLİK ARKADAŞI
Erdoğan’ın asker arkadaşlığını da zaman zaman gündeme getirdiği iddia edilen Altepe’nin bu sözlerinin rahatsızlığa neden olduğu öne sürüldü.
DÜN GECE DE KONUŞTU: YOK ÖYLE BİR ŞEY
Recep Altepe dün akşam katıldığı bir nikâh sonrası gazetecilerin istifa sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayırdır? Yooo ! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle bir şey yok. Sağol...”
Altepe "Hayırlı akşamlar deyip" makam aracıyla ayrıldı.
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Abdullah12 sa önce De hadi recep başkan. Ver şu istifanı sende kurtar bursa dakurtuluşun senden. Yoksa rahmetli Hikmet şahin gibi olursun. Recep 13 sa önce Ya bu açılımcılar bazen çok komik oluyor. Ahmet13 sa önce Bora bütün dünya biliyo sen uzaydamı yaşıyonAkparti nin aldığı her oy şahsına verilen oydur onu bi öğrengerisi teferruatkimse kendini bi halt sanmasın REİS ne derse o Seren15 sa önce GÜNDEM DEĞİŞTİRME POLİTİKALARI HEP osmanlı16 sa önce ....alırsın oy bursadan bu kafayla soydun bursayı herkesin dilindesin senin yüzünden akp bursayı kaybedecek Hamza16 sa önce Hadi hemen aday ol. Bir ya çıkar ya çıkmaz sana. Bu densizler beyin taşımıyorlar galiba reis olmasa bunlara kim oy verir. Kılçık17 sa önce Yerel yönetimdenzerre anladığı yok. Bursatrafiğini çözecek ne vizyonane de misyonasahip. Zaten 15 temmuz fetoayaklanmasindaki tavrını hiçsöylemiyorum. Metronun saat 24 e kadarçalışmaması vs Sinan17 sa önce Bu zati muhterem belediye başkanligindan istifa edermi bilmem ama akp den istifa etmeli İ terzi 18 sa önce Ben bu adama hakkımı helal etmiyorum israf o biçim bursada bir karış yer bırakmadı ki arabanı park edesin her sokaktan para alıyor hastane önünden bile. Ahmey 18 sa önce Bursada yaşıyorum ama böyle rezil bir baskan yok yani yerinde ve gec kalınmış bir karar.