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Recep Altepe bundan sonra ne yapacağını açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
Recep Altepe bundan sonra ne yapacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen ve geçen pazartesi günü beklenen açıklamayı yapıp Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi. Altepe, kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili yorum yapmayacağını, bu konuda bilgisinin olmadığını da söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen belediye başkanları arasında yer alan ve pazartesi günü görevinden ayrıldığını açıklayan Recep Altepe, eşi Hüsniye Altepe ile tatil için güney sahillerine gitti. Altepe, gelişmelere hazırlıksız yakalandığını söyledi. Altepe, şunları kaydetti

"Ben daha önce görev sürem bitene kadar kendimi hazırlıyordum. Bu zaman dolunca tekrar görev verilirse yoluma devam ediyordum. Bu kez öyle olmadı. Hazırlıksız yakalandım. Seçimlere 1.5 yıl vardı. Kendimi buna göre ayarlamıştım. Evimi yaptırmak için yıktırmıştım. Hizmet sürem dolunca yeni evime taşınacaktım. Şimdi öyle olmadı. Tatil dönüşü kiraya taşınacağım."

KARAR ALDIK HİDROLİK SİSTEM İMALATINA BAŞLAYACAĞIZ

Kendisini istifaya sürekleyen süreçle ilgili bilgisinin olmadığını ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Recep Altepe, kimseyi de suçlamayacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Başkanı olunca ticari yaşamını durdurduğunu belirten Altepe, şöyle konuştu:

"Tekrar etmek istiyorum. Benim yüzüm ak, alnım açık. Bu konuda rahatım. İstifa ettikten sonra iş yaşamıma tekrar devam edeceğim. Ben makine mühendisiyim, oğlum, kızım ve gelinim de mühendis. Karar aldık, sıfırdan otomotiv üzerine hidrolik sistem imalatına başlayacağız. Bu projemiz de seçim sonrası için düşünülüyordu. Önceye almak zorunda kaldım. Söylediğim gibi hazırlıksız yakalandım."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:36
  1. Recep Altepe
  • HidirHidir10 sa önce
    Senden bir şey olmaz
  • kasımkasım10 sa önce
    Alnın ak mı kara mı mahşerde belli olacak
  • mustafamustafa11 sa önce
    Durduk yere insanlarin hayati ile oynanmasa iyi olur.
  • KorayKoray11 sa önce
    Ya derdine bak kirada oturacakmis,hazirliksiz yakalanmis. Dunya fani olum ani o yuzden herseye hazirlikli olmak lazim.
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