Recep Akdağ görevi Türkeş'ten devraldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinin ardından Çankaya Köşkü'ndeki Başbakan Yardımcılığı makamında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Türkeş yaptığı konuşmada, nöbet değişikliği için bir arada olduklarına değinerek, "İnsanlar genelde bir göreve geldiklerinde mutlu olurlar ama benim eskiden beri bir prensibim vardır. Görevi bitirip huzur içinde yüz akıyla o görevi teslim etmenin görev üstlenmekten daha önemli olduğunu düşünürüm." dedi. İki yıl gibi bir süre Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmeye çalıştığını ifade eden Türkeş, "Bugün de güzel bir günde bizden daha tecrübeli, daha ehil bir arkadaşımıza bu görevi tevdi ediyoruz. O bakımdan büyük bir mutluluk içindeyim. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

SİYASETİN KUCAĞINDA DOĞDUM!

Recep Akdağ da konuşmasında, Ak Parti çatısı altında bir görev değişikliği yaptıklarını belirterek, "Benden daha iyi, yüksek tecrübeli dediniz, onu kabul etmek mümkün değil. Engin tecrübeniz, Türk siyaset tarihine öteden beri damgasını vuran sağduyulu yaklaşımlarınız için müteşekkiriz. Tecrübelerinizden partimiz istifade edecek ama ben de hususen istifade edeceğim." dedi. AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğunda kendisinin üniversitede olduğunu, profesörlüğünü tamamladıktan sonra 2002 yılında partiye geldiğini anlatan Akdağ, şunları söyledi: "Siyasetin kucağında doğdum diyebilirim. Siz de öylesiniz. AK Parti'nin kuruluşuyla da gerçekten Türk tarihinin değişeceğini hissettiğimiz için hemen o çatı altına geldik. 15 sene geçti, dile kolay uzun bir zaman. Bir AK Parti gemisinin içinde yolumuza devam ediyoruz. Hareket görece bir kavramdır. Biz bu geminin içerisinde AK Parti bayrağı altında yerlerimiz değişiyor, pozisyonlarımız değişiyor ama hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemi bir hizmet gemisi, Allah'a şükürler olsun ki Cenabıhak bu çatı altında milletimize, büyük Türk milletine hizmet etmeyi bize nasip etti."

Akdağ, Türkeş ile aynı kabinede yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Meselenin bu tarafı kamuoyunca çok bilinmez ama aslında Bakanlar Kurulu bir mektep. Burada çok şey öğreniyorsunuz. Ben bütün arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Sizden de çok şeyler öğrendim. Kıymetli hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Burada yapacağınız işler açısından da sizin desteğinizi talep ediyorum." dedi. Konuşmaların ardından Akdağ ve Türkeş birbirlerine çiçek vererek, hediye takdim etti.Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti'li bazı milletvekilleri de katıldı.

