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Recep Akdağ görevi Türkeş'ten devraldı

Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Akdağ, Türkeş'ten görevi devraldı. Akdağ, "AK Parti bayrağı altında yerlerimiz değişiyor, pozisyonlarımız değişiyor ama hepimiz aynı geminin içerisindeyiz" dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
Recep Akdağ görevi Türkeş'ten devraldı

 Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinin ardından  Çankaya Köşkü'ndeki Başbakan Yardımcılığı makamında devir teslim töreni  gerçekleştirildi.

Türkeş yaptığı konuşmada, nöbet değişikliği için bir arada olduklarına  değinerek, "İnsanlar genelde bir göreve geldiklerinde mutlu olurlar ama benim  eskiden beri bir prensibim vardır. Görevi bitirip huzur içinde yüz akıyla o  görevi teslim etmenin görev üstlenmekten daha önemli olduğunu düşünürüm." dedi. İki yıl gibi bir süre Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmeye  çalıştığını ifade eden Türkeş, "Bugün de güzel bir günde bizden daha tecrübeli,  daha ehil bir arkadaşımıza bu görevi tevdi ediyoruz. O bakımdan büyük bir  mutluluk içindeyim. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

SİYASETİN KUCAĞINDA DOĞDUM!

Recep Akdağ da konuşmasında, Ak Parti çatısı altında bir görev  değişikliği yaptıklarını belirterek, "Benden daha iyi, yüksek tecrübeli dediniz,  onu kabul etmek mümkün değil. Engin tecrübeniz, Türk siyaset tarihine öteden beri  damgasını vuran sağduyulu yaklaşımlarınız için müteşekkiriz. Tecrübelerinizden  partimiz istifade edecek ama ben de hususen istifade edeceğim." dedi. AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğunda kendisinin üniversitede  olduğunu, profesörlüğünü tamamladıktan sonra 2002 yılında partiye geldiğini  anlatan Akdağ, şunları söyledi:  "Siyasetin kucağında doğdum diyebilirim. Siz de öylesiniz. AK  Parti'nin kuruluşuyla da gerçekten Türk tarihinin değişeceğini hissettiğimiz için  hemen o çatı altına geldik. 15 sene geçti, dile kolay uzun bir zaman. Bir AK  Parti gemisinin içinde yolumuza devam ediyoruz. Hareket görece bir kavramdır. Biz  bu geminin içerisinde AK Parti bayrağı altında yerlerimiz değişiyor,  pozisyonlarımız değişiyor ama hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemi bir  hizmet gemisi, Allah'a şükürler olsun ki Cenabıhak bu çatı altında milletimize,  büyük Türk milletine hizmet etmeyi bize nasip etti."

 Akdağ, Türkeş ile aynı kabinede yer almaktan dolayı duyduğu  memnuniyeti dile getirerek, "Meselenin bu tarafı kamuoyunca çok bilinmez ama  aslında Bakanlar Kurulu bir mektep. Burada çok şey öğreniyorsunuz. Ben bütün  arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Sizden de çok şeyler öğrendim. Kıymetli  hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Burada yapacağınız işler açısından da sizin  desteğinizi talep ediyorum." dedi.  Konuşmaların ardından Akdağ ve Türkeş birbirlerine çiçek vererek,  hediye takdim etti.Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile  AK Parti'li bazı milletvekilleri de katıldı.
 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
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