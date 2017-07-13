Real Sociedad Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı
La Liga ekibi Real Sociedad, Manchester United'dan transfer ettiği Belçikalı kanat oyuncusu Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.13 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad, İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Belçikalı kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ı transfer etti.
Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Januzaj için Manchester United'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödendiği ve genç futbolcunun sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.
- Manchester United'ın altyapısından yetişen Januzaj, Almanya'nın Borussia Dortmund ve İngiltere'nin Sunderland takımlarında kiralık olarak forma giydi. Januzaj, geçen sezon 28 maça çıktığı Sunderland'de bir gol attı.