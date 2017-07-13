Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Real Sociedad Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

La Liga ekibi Real Sociedad, Manchester United'dan transfer ettiği Belçikalı kanat oyuncusu Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
Real Sociedad Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad, İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Belçikalı kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ı transfer etti.

Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Januzaj için Manchester United'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödendiği ve genç futbolcunun sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.

  • Manchester United'ın altyapısından yetişen Januzaj, Almanya'nın Borussia Dortmund ve İngiltere'nin Sunderland takımlarında kiralık olarak forma giydi. Januzaj, geçen sezon 28 maça çıktığı Sunderland'de bir gol attı.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
  1. İngiltere
  2. Manchester United
  3. Manchester
  4. Sunderland
  5. Almanya
  6. Belçika
  7. İspanya
  8. Dortmund
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    1. İran'dan Türk enerji şirketlerine davet
    2. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    3. Beşiktaş ve Vezneciler saldırganları..
    4. Trafikte kaç kadın sürücü var?
    5. Kapıyı hışımla kapattı! Vladimir..
    6. Barcelona Azpilicueta'yı istiyor
    7. HTC U11’in Türkiye fiyatı açıklandı
    8. Galatasaray'ın forma sponsoru THY
    9. Afyonkarahisar’da haşhaş hasadı başladı
    10. Kararını verdi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
    11. Aylar sonra bir ilk! Aynı masada..
    12. Aylar sonra ortaya çıktı! Aynı masada..
    13. Trump 'Çok tehlikeli yer’e indi!
    14. Donald Trump'tan Putin'e çağrı!
    15. Numan Kurtulmuş Brüksel’de..
    16. En fazla adımı Hong Kong atıyor
    17. 'Suikast timi'nin yargılanmasına devam..
    18. Bingöl'de öldürülen teröristlere ait..
    19. 'Şehzadeler Şehri' ekoparkına kavuşuyor
    20. Bursa'da FETÖ Operasyonu: 10..
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı