Real Sociedad Adnan Januzaj'ı kadrosuna kattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad, İngiltere temsilcisi Manchester United'dan Belçikalı kanat oyuncusu Adnan Januzaj'ı transfer etti.

Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Januzaj ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Januzaj için Manchester United'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödendiği ve genç futbolcunun sözleşmesinde geri alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü.