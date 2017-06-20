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Real Madridli dünyaca ünlü yıldızı gözaltına alındı

Real Madridli futbolcu Luka Modric hakkında, yalancı şahitlik ve adeleti yanıltma suçları gerekçesiyle ülkesi Hırvatistan'da gözaltına alındı.

20 Haziran 2017 Salı 11:50
Real Madridli dünyaca ünlü yıldızı gözaltına alındı

Osijek kentindeki savcılığın yaptığı açıklamada, Modric'in, zimmetine para geçirmekle suçlanan Dinamo Zagreb Kulübü eski başkanı Zdravko Mamic hakkında mahkemede yalancı şahitlik yaptığı ifade edildi.

5 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

Modric'in soruşturma sonucunda suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar ceza alabileceği belirtildi.

​Mahkeme, eski Başkan Mamic ve kardeşi Zoran Mamic'in, Modric'in satışından elde edilen parayı kendi hesabına geçirdiği ve bu paranın vergisini ödemediği iddiası ile ilgili açılan davada Hırvat yıldız mahkemede şahit olarak dinlenmişti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:50
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