Real Madrid’in yolu Sivas’tan geçiyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bir dönem Real Madrid forması giyen Brezilyalı isimlerden teknik direktör Roberto Carlos ve sağ bek Cicinho'dan sonra Robinho'yu da renklerine bağladı. Teknik direktörlük kariyerine Sivas’ta başlayan süper yıldız Roberto Carlos’un ardından gelen Cicinho, kırmızı-beyazlı formayı 3 yıl terletti. Sivasspor’un Madrid formasını giyen son transferi ise Robinho oldu.

34 yaşındaki golcü oyuncu Teknik direktör Samet Aybaba'nın görev vermesi durumunda hafta sonu deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi bekleniyor