Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Real Madrid'in yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık

Real Madrid'li Theo Hernandez, Galatasaray'a gelebileceği mesajını gönderdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:45
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray, sol bek arayışında birçok yıldızla ilgilenirken İspanya'dan gelen sürpriz bir haber, rotanın Real Madrid'li Theo Hernandez'e çevrilmesine neden oldu.

Daha önce Galatasaray'ın kiralama teklifine olumlu bakmayınca gündemden düşen 20 yaşındaki yıldız, kararını değiştirerek Cimbom'a gelebileceği mesajını gönderdi.

Fatih Terim'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden İspanyol asıllı Fransız futbolcunun bu kararı Galatasaray'ın önceliklerini değiştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşı nedeniyle tereddütlü olduğu Evra'yı ve Kwadwo Asamoah'ı beklemeye alarak yönünü Hernandez'e çevirdi.

Yöneticiler, Real Madrid ile görüşmek için bu hafta içinde İspanya'ya gidecek.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:45
  1. Theo Hernandez
  2. Galatasaray
  3. Real Madrid
  4. İspanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço..
    3. Adana'da genç kıza herkesin ortasında..
    4. Hain Cem Özdemir ortada kaldı
    5. Bitlis ve Şırnak'ta terör örgütünü dev..
    6. Salih Uçan askeri kampta!
    7. Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni..
    8. Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi
    9. Brent petrolün varili 67 doların..
    10. Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi..
    11. Korkulan oluyor... Tanker kazası bir..
    12. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
    13. Dünyanın en derin gölünde dalgalar dondu
    14. Fatih Terim veliahtını kendi..
    15. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen..
    16. Avrupa Birliği'nden açıklama: Eğer..
    17. Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha..
    18. 17 yaşındaki genç futbolcu kalp krizi..
    19. Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa..
    20. Dolar haftaya nasıl başladı?
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!