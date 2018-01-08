Real Madrid'in yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray, sol bek arayışında birçok yıldızla ilgilenirken İspanya'dan gelen sürpriz bir haber, rotanın Real Madrid'li Theo Hernandez'e çevrilmesine neden oldu.

Daha önce Galatasaray'ın kiralama teklifine olumlu bakmayınca gündemden düşen 20 yaşındaki yıldız, kararını değiştirerek Cimbom'a gelebileceği mesajını gönderdi.

Fatih Terim'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden İspanyol asıllı Fransız futbolcunun bu kararı Galatasaray'ın önceliklerini değiştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşı nedeniyle tereddütlü olduğu Evra'yı ve Kwadwo Asamoah'ı beklemeye alarak yönünü Hernandez'e çevirdi.

Yöneticiler, Real Madrid ile görüşmek için bu hafta içinde İspanya'ya gidecek.