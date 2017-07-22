Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka Modric

Real Madrid'de yeni sezon forma numaraları belli oldu. Eflatun beyazlılarda Bayern Münih'e transfer olan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in giydiği 10 numaralı forma Hırvat yıldız Luka Modric'e verildi.

İspanyol kulübünde 19 numaralı forma ile mücadele eden Modric böylelikle Hırvatistan Milli Takımı'nda da giydiği 10 numarayı sırtına geçirmiş oldu.