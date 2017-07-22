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Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka Modric

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de yeni sezon öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Takımdan ayrılan James Rodriguez'in giydiği 10 numaranın yeni sahibi Hırvat futbolcu Modric oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:12
Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka Modric

Real Madrid'de yeni sezon forma numaraları belli oldu. Eflatun beyazlılarda Bayern Münih'e transfer olan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in giydiği 10 numaralı forma Hırvat yıldız Luka Modric'e verildi.

İspanyol kulübünde 19 numaralı forma ile mücadele eden Modric böylelikle Hırvatistan Milli Takımı'nda da giydiği 10 numarayı sırtına geçirmiş oldu.

  • Luka Modric, 2012 yılında Tottenham'dan 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. 5 senedir Real Madrid forması giyen futbolcu, 214 müsabakada 11 gol attı.

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:12
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